Fanfare De Lindekring geeft het beste van zichzelf op Champagneconcert emz

06 maart 2020

11u41 0 Zoersel Op zaterdagavond 7 maart presenteert Fanfare De Lindekring uit Zoersel zijn Champagneconcert. Op dat jaarconcert verwent het orkest van 35 muzikanten het publiek met een gevarieerd programma bestaande uit filmmuziek, musical en klassieke muziek.

In 1977 richtte de Zoerselse fanfare De Lindekring voor de eerste keer zijn Champagneconcert in. Ook dit jaar zullen de muzikanten onder leiding van dirigent Rudi Versweyveld het beste van zichzelf geven. Op het jaarconcert streeft het orkest van koperblazers en percussie ernaar om een zo gevarieerd mogelijk repertorium van brassband-arrangementen te brengen. “Wij willen de passie voor muziek met zoveel mogelijk mensen delen!”, klinkt het. Naast klassiekers als De Barbier van Sevilla brengt het orkest ook tijdloze muziek van rockbands als Queen. Tijdens het concert kunnen de muziekliefhebbers genieten van een drankje.

Het Champagneconcert vindt plaats op zaterdag 7 maart om 19 uur in het fanfarelokaal aan de Kapelstraat 19 in Zoersel. De prijs bedraagt acht euro. Wie jonger is dan zestien jaar, mag gratis het concert bijwonen. Reserveren is niet nodig. Voor meer informatie: 0473 74 64 40 of info@delindekring.be.