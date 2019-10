Extra Vlaams geld voor Wuustwezel Toon Verheijen

10 oktober 2019

17u36 0

De gemeente Wuustwezel krijgt vanuit de Vlaamse overheid een extra budget van 3,4 miljoen euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord want de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. “Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Wuustwezel wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in veilige wegen met aandacht voor de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Maar wij denken ook aan een goed uitgedacht horecaplan en de realisatie van een aantal projecten die tot op heden op de lange baan werden geschoven; bijvoorbeeld aan de wederopbouw van de Heidebloem op het domein van de Franciscanessen te Gooreind”, zegt fractieleider Koen Van Putte.

Burgemeester Dieter Wouters (CD&V) is uiteraard blij met de extra inkomsten, maar nuanceert de berichtgeving van N-VA. “Ze vergissen zich tweemaal: enerzijds dat het geld voor de open ruimte er door CD&V komt en anderzijds de keuze die ze maken om het te besteden. Een fonds voor open ruimte dient niet om nog méér asfalt of beton aan te leggen maar nét om die open ruimte te beschermen of sterker te maken. Daar maken ze echt een heel verkeerde keuze.”