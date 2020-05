Extra hinder verwacht op weg naar recyclagepark emz

23 mei 2020

12u23 0 Zoersel De gemeente Zoersel verwacht op donderdag 28 en vrijdag 29 mei extra hinder op weg naar het recyclagepark. In de Herentalsebaan, de Biekorfstraat en de Herentalsebaan krijgen een laatste laagje asfalt in het kader van rioleringswerken.

Al een tijde is het IGEAN-recyclagepark aan De Maey in Zoersel minder goed bereikbaar. De komende week start de laatste fase van de rioleringswerken in omliggende straten. Daardoor wordt extra hinder verwacht. Op donderdag 28 mei is het recyclagepark enkel bereikbaar via Graffendonk of achterin via Einhoven en De Maey en niet via de meest gebruikte weg, de Herentalsebaan. De dag erop is het recyclagepark enkel bereikbaar via de Herentalsebaan of achterin via Einhoven en De Maey. Het recyclagepark is niet bereikbaar via de Graffendonk. De gemeente raadt aan het bezoek aan het recyclagepark niet te plannen op één van die twee dagen. Daarbij wordt geadviseerd een ander recyclagepark van IGEAN uit regio Noord te bezoeken.

