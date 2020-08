Extra controles aan skatepark: onmiddellijke boete voor wie coronamaatregelen overtreedt emz

07 augustus 2020

15u19 1 Zoersel Het skateparcours ‘Turtle Yard’ aan de Achterstraat in Sint-Antonius Zoersel is een populaire plek voor jongeren deze zomer. De gemeente merkt echter dat de opgelegde regels rond samenscholing niet altijd gerespecteerd worden. Daarom komen er extra controles en worden er boetes uitgeschreven als de skaters de coronamaatregelen niet naleven.

Op samenscholingen van meer dan tien personen in de publieke ruimte geldt in de provincie Antwerpen een verbod vanwege het coronavirus. Aan het skateterrein in Zoersel wordt die regel wel eens overtreden. De gemeente maakt duidelijk dat er een limiet van tien aanwezigen op het terrein is toegestaan, de anderhalve meter afstand gerespecteerd moet blijven en de skaters een mondmasker moeten dragen.

Indien dat niet gebeurt, zal er streng opgetreden worden. Er volgt bij de vaststelling van een overtreding geen waarschuwing, maar onmiddellijk een boete.