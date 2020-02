Ervaren thaiboksers stichten nieuwe club in Zoersel: “De sport met de beste fysieke cultuur” emz

20u26 3 Zoersel In maart doen de gevechtssporten kick- en thaiboksen hun intrede in Zoersel. Voorzitter Sammy Kampers (49), trainer Nick Helsen (42) en tweevoudig wereldkampioen thaiboksen Jan van Denderen (37) willen met hun nieuwe club ‘Sukhothai Gym’ het kick- en thaiboksen in Zoersel en omstreken op de kaart zetten. “Het gaat veel verder dan op de mat te staan vechten. Door te kick- of thaiboksen ontwikkel je zelfvertrouwen en een sterke conditie”, zegt Nick.

Zoals de naam doet vermoeden, komt thaiboksen of ‘Muay Thai’ oorspronkelijk uit het Zuidoost-Aziatische Thailand. De nationale vechtsport heeft zijn wortels in de eeuwenoude oorlogskunst van de Thaise soldaten, die hun lichaam als wapen gebruikten. “Onze clubnaam ‘Sukhothai Gym’ verwijst dan ook naar die oorsprong. Het symbool van onze club is een paleiswachter van het vroegere Siam-koninkrijk in Thailand”, licht Jan toe. Het verschil tussen thaiboksen en kickboksen dient gesitueerd te worden op basis van zijn oorsprong. “Bij thaiboksen mag je ook kniestoten en elleboogstoten uitdelen. Kickboksen beperkt zich tot slaan en stoten”, verduidelijkt Jan.

Na de Tweede Wereldoorlog waaide het thaiboksen over naar Europa en Amerika. “In het begin was thaiboksen vooral bekend in de ondergrondse cultuur. Maar vandaag de dag is de populaire gevechtssport uit de negatieve sfeer gehaald”, zegt Nick. De kick- en thaiboksclub in Zoersel wil nadrukkelijk een bijdrage leveren aan het positief imago van beide gevechtssporten. “Wij willen komaf maken met de zogenaamde machocultuur. Hier zijn de haantjes-de-voorste niet welkom: iedereen is op de mat gelijk”, zegt Nick.

Op verantwoorde wijze

Voor de gepassioneerde thaiboksers is het al lange tijd een droom om de sport in Zoersel en de directe omgeving bekendheid te doen verwerven. Die raakte in vervulling toen ze de lokalen van judoclub Fudoshin mochten gebruiken. De kick- en thaiboksclub wil vooral dat de gevechtssporters met een goed gevoel de zaal verlaten. “We zijn ervan overtuigd dat de sport zowel voor kinderen als voor volwassenen een positief effect kan hebben op de mentale en fysieke gezondheid. Thaiboksen is overigens de sport met de beste fysieke cultuur”, klinkt het.

De Sukothai Gym’ verwelkomt kinderen vanaf 6 jaar. Daarnaast wil het ook beginnende volwassenen of ervaren kick- of thaiboksers begeleiden tot in de ring. Daarin zal onder meer Nick Helsen, die met zijn titel ‘Black Khan’ beschikt over de hoogste trainingsgraad, de clubleden in bijstaan. “Als gecertificeerde club dragen wij een verantwoorde trainingswijze hoog in het vaandel. Wederzijds respect is daarbij een belangrijke waarde”, zegt Nick. Daarnaast zal tweevoudig wereldkampioen thaiboksen Jan van Denderen, die zijn opleiding volgde bij Daniëlla Somers in Merksem, als hoofdtrainer de gevechtssporters onder zijn hoede nemen. Nadat hij een aantal jaren geleden stopte met thaiboksen om zich te wijden aan zijn job als brandweerman, wilde hij toch ook een leven na de sport. “Toewijding, discipline en respect zijn heel belangrijke factoren voor wie een kampioen wil worden. Maar ook recreatieve gevechtssporters die stress of overtollige kilo’s kwijt willen, heten wij van harte welkom”, aldus Jan.

De kick- en thaiboksclub Sukhothai Gym traint doorgaans op dinsdag en donderdag in de lokalen van judoclub Fudoshin in de Kapelstraat (Zoersel). Op dinsdag 3 maart vindt de eerste training kick- en thaibosken van de club plaats. De trainingen van de kinderen gebeurt tussen 18.30 uur en 19.30 uur. De volwassenen zijn aan de beurt tussen 20.00 uur en 21.30 uur. Meer informatie via sukhothaigym.zoersel@gmail.com.