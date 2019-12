Erfgoed in de kijker: het diamantverleden van Zoersel Ewoud Meeusen

04 december 2019

19u25 0 Zoersel Aan het oude gemeentehuis van Zoersel in het dorp van deelgemeente Halle bevindt zich een voor velen ‘onontgonnen’ diamant. In een kleine expositieruimte wordt het diamantverleden van Halle-Zoersel op unieke wijze voorgesteld. De erfgoedcollectie is volledig kosteloos verworven dankzij giften van andere bewoners uit de voormalige diamantbewerkingsstreek. Bij een gegidst bezoek geven vier stielmannen een demonstratie van de iedere bewerkingsfase van het kostbare goed: klieven, zagen, snijden en slijpen.

Coördinator Walter Van den Eynden (79) mocht al meer dan 4.000 bezoekers verwelkomen de voorbije 3 jaar. De ouders van Walter waren net als vele andere volwassenen na de Tweede Wereldoorlog in Halle-Zoersel diamantbewerkers: “Vooral joden brachten diamanten naar de Kempen om te laten bewerken”, vertelt Walter.

Verzamelde collectie

Een paar jaar geleden besloot Walter al het diamantbewerkmateriaal van zijn ouders bij te houden als kostbaar erfgoed. Doorheen de jaren groeide de collectie uit door giften van anderen: “Iedere familie in Halle-Zoersel had wel een diamantbewerker. Nog steeds krijgen wij nieuwe erfgoedstukken binnen van mensen die nog een molen in de kelder of op zolder hadden liggen”, zegt Walter. Het succes van de tentoonstelling is vooral te wijten aan de geslaagde combinatie van demonstratie en tentoonstelling: “In tegenstelling tot in andere diamantmusea, geven wij een overzicht van de verschillende stadia van diamantbewerking inclusief demonstraties met authentieke machines”, vertelt Walter.

De gratis tentoonstelling ‘Diamant en het diamantverleden van Zoersel’ is elke eerste woensdag en derde zaterdag van de maand open van 14 tot 18 uur in het oud gemeentehuis van Halle (Halle-Dorp 57).

Groepen tussen 6 en 15 personen kunnen op andere dagen (uitgezonderd zondag) op afspraak langskomen. Contact Van den Eynden: 0479/85.05.51.