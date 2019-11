Erfgoed Halle herdenkt Halse oud-strijders en oorlogsslachtoffers met digitale portretten Ewoud Meeusen

09 november 2019

21u07 0 Zoersel De werkgroep Erfgoed Halle onderneemt naar aanleiding van de herdenking van de twee wereldoorlogen op 11 november een eervol initiatief. Ze plaatst de portretten van Halse oorlogsslachtoffers online: “Wij willen het rijk verleden van het dorp publiek beschikbaar maken”, vertelt webcoördinator Tom Sleeuwaert.

Helden uit Halle

Op de website van Erfgoed Halle staat heel wat informatiemateriaal als portretfoto’s, bidprentjes en documenten over de oud-strijders en oorlogsslachtoffers. Het comité schetst een erg persoonlijk beeld van de Halse helden uit Wereldoorlog I en Wereldoorlog II. Dat materiaal werd voornamelijk verzameld naar aanleiding van 100 jaar WO I door schepen van erfgoed Danny Van de Velde (N-VA), die ook deel uitmaakt van de werkgroep: “Vorig jaar hebben we al het documentatiemateriaal uitgehangen in tentoonstellingen. Maar als die vieringen stoppen, dreigt al die waardevolle informatie in een archief te belanden. Wij hebben op onze website een selectie gemaakt van de meest interessante informatie over de oud-strijders en oorlogsslachtoffers. Op die manier blijft een stukje waardevolle geschiedenis beschikbaar voor iedereen”, vertelt Sleeuwaert die ook fractieleider is van H-Eerlijk Zoersel.

Om de link te leggen met het heden, heeft Erfgoed Halle ook gepoogd om foto’s toe te voegen van de graven van de oud-strijders. Die bevinden zich niet alleen in Halle, maar ook in andere gemeentes of landen. De Halse oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog worden niet alleen online herdacht. In de Sint-Martinuskerk van Halle is nog steeds een gedenksteen verwerkt ter herinnering van de vier oud-strijders die het leven lieten in de Eerste Wereldoorlog.

Derde project

De website van Erfgoed Halle is niet aan zijn proefstuk toe. Zo slaagde het comité er in 2018 al in om een enorme archiefcollectie schoolfoto’s uit Halle te verzamelen. De alleroudste schoolfoto’s dateren al van 1911. In de zomer van 2019 liet Erfgoed Halle de inwoners kennis maken met hoe de straten van Halle eruit zagen in 1910, 1930, 1950 en 1970. De site is in Halle erg populair.