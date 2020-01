Erevoorzitter Vlaams Belang Zoersel Walter Vochten overleden emz

10 januari 2020

17u05 0 Zoersel Vlaams Belang Zoersel heeft vrijdag afscheid moeten nemen van zijn erevoorzitter Walter Vochten. Hij overleed op 81-jarige leeftijd: “Onze afdeling en Vlaanderen verliest een groot man”, klinkt het bij de Zoerselse partij.

De laatste tientallen jaren was Walter Vochten de sterke man van Vlaams Belang Zoersel. In 2006 haalde hij als lijsttrekker nog een monsterscore van 1.815 stemmen. Mede daardoor boekte Vlaams Belang Zoersel toen het historisch record van zeven zetels in de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was hij nog lijstduwer.