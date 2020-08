Enkel negatieve resultaten bij tweede coronatest bewoners en personeelsleden WZC De Buurt emz

18 augustus 2020

19u05 0 Zoersel Het aantal coronabesmettingen in woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel Het aantal coronabesmettingen in woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel blijft voorlopig beperkt tot vijf . De bewoners en personeelsleden van woning Jukschot die een tweede test moesten doen, testten allemaal negatief. Donderdagavond verwacht het rusthuis de uitslag van de coronatest bij alle andere bewoners en personeelsleden.

Door infecties bij twee personeelsleden en drie bewoners van woning Jukschot besloot het woonzorgcentrum vanaf zondagavond in lockdown te gaan tot 31 augustus. Zondag nog werden de bewoners en personeelsleden van de getroffen woning Jukschot een tweede keer getest. Dinsdagavond raakte de uitslag bekend. “Ik kan u met fierheid melden dat al de bewoners van woning Jukschot die de eerste maal negatief testten, thans ook negatief testten op COVID-19. De strenge voorzorgsmaatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. We blijven er alles aan doen om de verspreiding te voorkomen”, meldt directeur Johan Herrebosch in een brief aan de familie en naasten van de rusthuisbewoners.

148 testen

Dinsdag ondergingen de rest van de bewoners en het volledige personeelsteam inclusief jobstudenten een coronatest. In totaal gaat het om 148 staalafnames. Daarvan wordt de uitslag donderdagavond verwacht.