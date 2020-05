Elke Zoerselaar mag filter en mondmasker komen ophalen emz

14 mei 2020

11u54 8 Zoersel Iedere inwoner van de gemeente Zoersel kan sinds woensdag terecht op een verdeelpunt in elke deelgemeente om een mondmaskerfilter en een mondmasker te komen ophalen. Ondertussen maakte het naaiatelier ‘Mondmaskerszoersel’ al een duizendtal maskers. De gemeente kocht 8.000 mondmaskers aan om ervoor te zorgen dat de bedeling niet zou stilvallen.

Het naaiatelier ‘Mondmaskerszoersel’ in De Kapel draait al twee weken op volle toeren. Het burgerinitiatief krijgt organisatorische en logistieke ondersteuning van gemeente & OCMW Zoersel. Vrijwilligers hebben ongeveer een duizendtal maskers genaaid. Daarenboven werden heel wat mondmaskers ingezameld.

Nadat de middelbare scholieren welkom waren om hun filter(s) en mondmasker te komen ophalen, kan elke Zoerselaar langskomen. Ondanks alle inspanningen beseft de gemeente dat ze nog niet voldoende maskers heeft voor iedere Zoerselaar. Daarom vraagt de gemeente voorrang te geven aan inwoners die er effectief nog geen hebben.

Drie verdeelpunten

De verdeling en inzameling van de mondmaskers gebeurt op één centrale plek in iedere deelgemeente. Voor de deelgemeente Zoersel is dat de bibliotheek van Zoersel van maandag tot vrijdag tussen 14 en 17 uur. Voor deelgemeente Halle is dat de bibliotheek van Halle op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 14 en 17 uur. Voor deelgemeente Sint-Antonius Zoersel is dat de inkom van het administratief centrum op de Handelslei 167 van maandag tot vrijdag van 14 tot 17 uur. Op donderdag 21 zullen de verdeelpunten naar aanleiding van Ons Heer Hemelvaart gesloten zijn.

Bij het afhalen van een mondmasker dient u uw identiteitskaart mee te brengen. Die is nodig om uw bezoek voor u en uw gezin te registreren. Het is mogelijk voor iemand anders mondmaskers op te halen, maar daarbij moet u wel zijn of haar identiteitskaart meenemen.

Wie materiaal ter beschikking kan stellen, wil meewerken als vrijwilliger door thuis mondmaskers te maken of wil komen helpen naaien, knippen of strijken in het naaiatelier, mag een seintje geven via mondmaskerszoersel@gmail.com.