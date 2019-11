Eindelijk overeenkomst over Dorp 50: meer groen in dorpscentrum Ewoud Meeusen

20 november 2019

18u42 2 Zoersel Op de gemeenteraad van 19 november kwamen de gemeenteraadsleden tot een overeenkomst over wat er met het leegstaand gebouw Dorp 50 moest gebeuren. De bestuursmeerderheid (N-VA, Open VLD en Groen) kondigde aan dat ze het gebouw in 2020 zouden slopen en dat ze het terrein zouden omvormen tot een groene ruimte in het kader van ontharding. Dat werd toegejuicht door de oppositie.

De woning aan Dorp 50 in Zoersel, die gelegen is naast de huidige bibliotheek, staat al een aantal jaren leeg en is in verval. N-VA en Open VLD wilde vorig jaar het gebouw verkopen, maar dat stootte op verzet van toenmalige coalitiepartner CD&V en oppositiepartij Groen. Volgens die partijen zou privaatbouw een veel betere invulling van de plek hypothekeren, namelijk het creëren van een groene zone. In oktober 2018 werd de verkoop dus niet goedgekeurd door de gemeenteraad.

Overeenkomst

Vooral CD&V wilde de woning slopen om daarna in te vullen als groene zone voor de verfraaiing van de dorpskern. Op de gemeenteraad kondigde de coalitie aan dat dat ook zou gebeuren. Op termijn zouden de gronden wel kunnen verkocht worden op voorwaarde dat ze opgenomen worden in een groter project met aanliggende gronden met kwalitatieve gemeenschappelijke open ruimte. Op die manier wil de bestuursmeerderheid van het dorpscentrum een aantrekkelijkere plek maken waar inwoners goed kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten in een aangename leefomgeving.

Het voorstel werd door CD&V en Vlaams Belang hartelijk onthaald. Beide partijen loofden schepen Marc Decordt (GROEN). Toch betreurt Schryvers (CD&V) dat het zo lang heeft moeten duren: “Ondertussen heeft het pand daar nog een jaar staan verkrotten. We zijn blij dat we de druk zo hoog hebben kunnen houden”, zegt Schryvers.