Eerste online bestuursvergadering h-EERLIJK ZOERSEL vlot verlopen emz

16 april 2020

12u23 0 Zoersel Afgelopen woensdagavond heeft de partij h-EERLIJK ZOERSEL vanwege de coronamaatregelen voor de eerste keer een online vergadering via Zoom gehouden. Die verliep vlot en zonder technische problemen. Het boezemt de oppositiepartij vertrouwen in voor de gemeenteraad van april, die aanstaande dinsdag voor de eerste keer volledig digitaal zal gebeuren.

Voor enkele bestuursleden werkte fractieleider van h-EERLIJK ZOERSEL Tom Sleeuwaert een handleiding uit. “We zijn ook iets vroeger dan gebruikelijk gestart om eventuele technische euvels de wereld uit te helpen. Die waren er gelukkig niet.” Volgens partijvoorzitter Jos Vekemans verliep de online vergadering van een leien dakje. “Het was voor iedereen even wennen. Zeker voor mij, want ik had tot vorige week nog geen online vergadering gehouden via Zoom.”

De oppositiepartij heeft er alle vertrouwen in dat de komende gemeenteraad eveneens vlot zal verlopen. “Vorige week hebben we de handleiding voor Zoom overgemaakt aan de bestuursleden van de gemeente. Zo moet het warm water niet opnieuw uitgevonden worden”, klinkt het.

Discipline

Volgens Vekemans zijn er wel een aantal verschillen tussen een fysieke en online vergaderen. “Online debatteren vraagt iets meer discipline dan vergaderen rond een vergadertafel. Het woord vragen en krijgen is iets wat je vooraf best afspreekt. Dat deden we dan ook. Iedereen kon zijn zeg doen, reageren en voorstellen formuleren. Het enige jammere aan online vergaderen is dat je niet gezellig kan ‘navergaderen’ in een Zoerselse horecazaak. Maar nu gaat de veiligheid uiteraard boven alles.”