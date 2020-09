Eerste natuurspeelzone Dwergenbos is officieel geopend én uitgetest: “De grote bergen zijn leuk!” emz

23 september 2020

23u34 1 Zoersel De gemeente Zoersel heeft woensdagmiddag samen met vzw Kempens Landschap en Bosgroep Antwerpen Noord de eerste afgewerkte speelzone van het Dwergenbos in Sint-Antonius Zoersel officieel geopend. Leden van Chiro Sint-Antonius en JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) leefden zich net als kinderen uit de buurt meteen uit op de zandbergen, over stapstronken en in de waterpoel. “Ik vind het parcours van boomstammetjes heel tof”, vertelt Lucas Nuyts (9) uit Halle-Zoersel.



In mei vorig jaar kreeg vzw Kempens Landschap 5,7 hectare grond aan de Gestelsebaan in handen. Het gebied werd gekocht met financiële steun van gemeente Zoersel en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De weilanden – gelegen naast de Dwergenbergen en achter volleybalclub Amigos – worden in verschillende fases omgetoverd tot ‘het Dwergenbos’. Het is een gevarieerde natuur(speel)zone met verschillende types bos, poelen en open plekken. Voor de uitvoering werkt Kempens Landschap nauw samen met de gemeente en Bosgroep Antwerpen Noord. Het beheer is in handen van de gemeente.

Centraal gelegen

De eerste zone was in juli eigenlijk al speelklaar. De opening liet door corona op zich wachten. Het resultaat mag er zijn: een toegangspoort van boomstammen en takken, een dwergenbeeld gesneden uit een boomstam, twee grote speelbergen inclusief buizen om door te kruipen, een avontuurlijk parcours van stapstronken en boomstammen, een uitgegraven poel… “Er komen ook nog wilgentakken om kampen te bouwen. Speeltuigen staan er niet in: het is een puur speelbos”, aldus schepen voor Openbare Werken Danny Van de Velde (N-VA).

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) laat in haar toespraak weten erg fier te zijn op wat het Dwergenbos nu al geworden is. “Kinderen en jongeren moeten vrij kunnen spelen in een natuurrijke omgeving. Het is hun recht. Samen spelen creëert ook verdraagzaamheid”, aldus Verstreken.

De nieuwe ravotplek is welgekomen. Tot nu toe was er immers geen formele speelzone in het bos op wandelafstand van de dorpskern van Sint-Antonius. Daar biedt het Dwergenbos een antwoord op. “Het is uniek dat de speelzone en het latere bos zo ongelofelijk dicht bij het dorpscentrum ligt”, zegt schepen voor Milieu Marc De Cordt (Groen). Dat beaamt Karolien Devriendt van de Bosgroep Antwerpen Noord. “Een bos van 5,5 hectare in het centrum van een gemeente, dat zie je niet vaak.”

(Lees verder onder de foto)

Pret verzekerd

Voor de kinderen is het Dwergenbos het paradijs op aarde. Ook Lucas (9), Axel (7) en Maxim (3) Nuyts uit Halle-Zoersel wagen zich met hun mama Celiene Jorens (30) over de stapstronken. “Hier kunnen ze zich echt laten gaan. Voor de meeste andere speeltuinen is Lucas eigenlijk wat te groot”, zegt Celine.

(Lees verder onder de foto)

Ook Wout (7) en zijn zusje Elise (4) uit Sint-Antonius komen met hun mama Sara Dellaert (33) het Dwergenbos ontdekken. “Zulke grote bergen zijn leuk!”, kirt Wout. Elise waadt met haar botjes liever door de poel. “Ik vind de vijver leuker”, zegt ze. “We wonen in het dorp van Sint-Antonius. Ik ben blij dat deze plekken voorbehouden worden om te spelen”, vertelt mama Sarah.

Speelbos op komst

De andere drie zones van het Dwergenbos moeten nog aangeplant worden. Het gaat om een groot speelbos, waarvan de bebossing voorzien is in dit najaar en het voorjaar van 2021. Daarna zal het 10 à 15 jaar afgeschermd worden met een omheining om het bos de nodige groeikansen te geven. Er komt ook nog een kleiner speelbos. De vierde zone zal eerst natuurlijk verruigen. In 2023 wordt die zone eveneens bebost. De vier zones worden gescheiden door wandelpaden.