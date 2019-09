Eerste fietsstraten in Halle-Zoersel: “Veilig alternatief voor drukke doortocht in dorpskern” Ben Conaerts

21 september 2019

13u27 0 Zoersel Halle-Zoersel heeft drie nieuwe fietsstraten gekregen: straten waar de fietser op de eerste plaats komt. “Fietsers hebben hiermee een alternatief voor de drukke doortocht in Halle”, zegt schepen van Mobiliteit Marc De Cordt (Groen).

Het gemeentebestuur heeft afgelopen zaterdag de allereerste fietsstraten ingehuldigd op het grondgebied van Zoersel. In deelgemeente Halle kregen drie straten het statuut van fietsstraat: een gedeelte van Brakenberg, tussen Halle-Dorp en Lotelinglaan, een gedeelte van Lotelinglaan, tussen Lindedreef en Sint-Martinusstraat, en een gedeelte van Sniederspad, tussen Halle-Dorp en Liefkenshoek.

“De invoering van deze fietsstraten kadert in een resolute keuze voor meer verkeersveiligheid voor fietsers”, zegt schepen van Mobiliteit Marc De Cordt (Groen). “Door te zorgen voor een veilige weginrichting, willen we onze inwoners aanmoedigen om de fiets te nemen voor korte verplaatsingen. Tegelijkertijd winnen ook voetgangers en wandelaars erbij, omdat de omgeving meer verkeersluw wordt.”

Politiecontroles

In een fietsstraat komt de fietser op de eerste plaats. Concreet betekent dit dat fietsers de helft van de rijbaan mogen benutten en dat motorvoertuigen hen niet mogen inhalen. Chauffeurs moeten zich bovendien houden aan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, ook al ligt de straat niet binnen een zone 30. “De politie zal regelmatig controleren of deze regels worden nageleefd”, verzekert burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA).

De eerste fietsstraten maken deel uit van een ruimer fietsnetwerk, dat stelselmatig wordt uitgerold ten noorden en ten zuiden van de drukke doortocht in Halle. “Daarmee willen we fietsers een kwalitatief en veilig alternatief bieden voor de drukke hoofdbaan. Zij hoeven dan niet langer de dorpskern te doorkruisen. Voor dit fietsnetwerk werken we samen met een enthousiaste werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer politie, politieke fracties, de fietsersbond, verenigingen en inwoners”, aldus De Cordt.

Structurele herinrichting

Bij oppositiepartij h-Eerlijk Zoersel hoopt men nu dat ook Halle-Dorp met structurele ingrepen verkeersveiliger wordt gemaakt voor zwakke weggebruikers. “De parallelle fietsverbindingen zijn goed, maar vooral voor langere trajecten”, zegt fractieleider Tom Sleeuwaert. “Voor korte verbindingen naar de handelaars in Halle-Dorp zijn fietsers nog steeds aangewezen op de hoofdbaan. Dat is een straat met 8.000 voertuigbewegingen per dag, maar zonder doorlopend fietspad en dus absoluut onveilig voor fietsers, zelfs binnen een zone 30.”

“Op termijn is er zeker een structurele herinrichting van Halle-Dorp nodig”, reageert De Cordt. “De realisatie van deze fietsstraten sluit dat niet uit. Maar de rijweg is er op sommige plaatsen erg smal, dus onze mogelijkheden zijn beperkt.”