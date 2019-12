Een knaller van jewelste: 2020 inzetten op Oudejaarsfuif Ewoud Meeusen

29 december 2019

15u01 0 Zoersel Ook Zoersel zal de nieuwjaarsfeestvreugde traditiegetrouw laten losbarsten op de Oudejaarsfuif. Voor de jeugd is oudejaarsavond onlosmakelijk verbonden met deze spetterende festiviteit. De leiding van KLJ Zoersel staat alvast te popelen om de feestgangers te ontvangen: “Sfeer gegarandeerd!”, klinkt het.

KLJ Zoersel weet als geen ander hoe het nieuwe jaar ingezet moet worden. Al voor de 21ste keer op rij zet de jeugdbeweging zijn Oudejaarsfuif op poten. Het strengere vuurwerkbeleid in Zoersel houdt de jongeren niet tegen om met een spreekwoordelijke knaller 2020 in te gaan: “We hopen toch op minstens 1.500 feestgangers”, zegt leidster Kato Aernouts (17).

Doorheen de jaren heeft KLJ Zoersel zijn fuif op de kaart kunnen zetten als een van de meest bekende festiviteiten op oudejaarsnacht in Zoersel én omstreken. De organisatie doet dan ook zijn uiterste best om de jongeren net dat tikkeltje meer te kunnen bezorgen: “In onze Champibar schenken wij bijvoorbeeld cava en Martini Bellini”, vertelt leidster Dorien Aegten (17).

Ronny Retro

Tot 5 uur ‘s nachts kunnen de feestbeesten genieten van een gevarieerd aanbod aan opzwepende beats. Op het hoogtepunt van de avond rekent KLJ Zoersel daarvoor op Ronny Retro, een dj die het publiek met zijn vintage 80's en retro 90's-muziek meeneemt naar het verleden. Om de jongeren veilig te vervoeren, legt de organisatie heel de nacht feestbussen in tussen Zoersel en Halle, Sint-Antonius, Malle, Oostmalle en Zandhoven: “Wij gaan zeker geen last hebben van de aangekondigde staking”, stelt Nette Sepot (17) gerust.

De Oudejaarsfuif grijpt plaats tussen 21.00 uur en 05.00 uur aan De Reiger 29 in Zoersel. Voorverkoop voor 6 euro verkrijgbaar in Zoersel (Frituur in ‘t Dorp), Halle (Frituur ‘t Pleintje), Westmalle (Café den Berg), Oostmalle (Copycenter) Pulderbos (Frituur ‘t Pleintje), Zandhoven (Frit & zo) en Wechelderzande (Frituur ‘t Duveltje). Aan de deur betaalt u 9 euro inkomgeld.