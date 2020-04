Drie tienjarige kinderen maken felgekleurde kraagjes voor katten: “Daardoor vangen ze geen tuinvogels meer” emz

22 april 2020

18u43 0 Zoersel Merlijn Peeters (10), Marit Teeuwen (10) en Nora Hassan (10) uit het vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Kiekeboes in Zoersel zijn volop gekleurde kraagjes aan het maken voor huiskatten. Daardoor vallen de roofdieren op wanneer ze tuinvogels proberen te pakken. “Door de felle kleuren zien de vogels de katten beter komen”, zegt projectvoorzitster Nora.

Het project gebeurt met ondersteuning van Els Beeckx. Zij werkt als deeltijdse leerkracht in opdracht van de gemeente regelmatig acties uit die bijdragen aan de bewustwording van kinderen aangaande klimaat en biodiversiteit. In januari coördineerde ze een nestkastenproject waarbij schoolkinderen 370 nestkastjes maakten in de strijd tegen de processierups. In navolging daarvan ging ze op zoek naar andere manieren om vogels te beschermen: het volledig stoppen met het gebruiken met het gebruik van pesticiden en onze tuinen vogelvriendelijker aanleggen.

Verder kan het voorkomen dat huiskatten vogels verorberen eveneens de tuinvogels ten goede komen. “Jaarlijks vangen katten in Vlaanderen 55 miljoen vogels. Dat is vooral het werk van zwerfkatten, maar er mag aangenomen worden dat 10 miljoen vogels ten prooi vallen aan huiskatten”, verduidelijkt Beeckx. Ze kwam in dat kader op het spoor van felgekleurde kattenkraagjes, een idee afkomstig uit de Verenigde Staten. Een universitaire studie toonde daar aan dat een kat bijna 9 keer minder vogels vangt wanneer het huisdier zo’n kraagje draagt. Knaagdieren laten zich nog wel vangen, maar vogels nauwelijks tot niet.

Dat is volgens Beeckx het gevolg van het kleurrijke kraagje. “Tuinvogels zien katten minder goed komen wegens hun schutkleuren. Maar van felle kleuren schrikken de vogels op. Mijn kat ving tot kort niet alleen mezen, mussen en merels, maar ook regelmatig roodborsten en zelfs een bonte specht. Dat doet ze niet omdat ze honger heeft, maar het is te wijten aan haar jachtinstinct. Sinds ze een kraagje draagt, komt ze enkel nog thuis met knaagdieren.”

Doeltreffend

Het idee van de kattenkraagjes kon op veel bijval rekenen bij Marit, Merlijn en Nora. Al snel vormde zich een actieteam met Nora als voorzitster. Door de coronacrisis ging Beeckx ervan uit dat het project stil zou vallen. Maar dat was buiten Nora, Marit en Merlijn gerekend. Merlijn ontwierp een logo voor de kattenkraagjes. Nadat Marit en Nora de felgekleurde stoffen wassen en strijken, knipt Merlijn die in de juiste afmetingen. De grootmoeder van Merlijn naait de stukken stof aan elkaar tot kattenkraagjes. Vervolgens pakken de kinderen de kattenkraagjes in.

De kraagjes zorgen ervoor dat de katten minder tuinvogels te graaien krijgen. “Dat is heel belangrijk. Tuinvogels eten buxusmotten en processierupsen. Daardoor helpen ze plagen tegen te gaan”, zegt Merlijn. Volgens Marit doet het kattenkraagje haar werk. “Mijn kat Sara draagt het al verschillende weken. Vroeger ving ze veel vogels. Dat is nut niet meer het geval, want de vogels zien haar beter komen”, zegt ze. Dat beaamt haar mama Els Opdenbergh. “Voordien brachten onze twee katten vaak vogels als trofee naar binnen of zagen we pluimen in de tuin liggen. Dat is door het kattenkraagje veranderd.”

Reflecterend uiteinde

De strook gekleurde stof dient over een kattenhalsbandje geschoven te worden. De kat ondervindt er weinig last van en moet er hooguit even aan wennen. “Het is aangeraden om een veilig kattenbandje te gebruiken, zodat het geheel open springt indien de kat in problemen zou geraken wanneer ze bijvoorbeeld ergens achter blijft hangen. Verder biedt het bandje extra zichtbaarheid aan de kat. Het uiteinde is reflecterend. Daardoor is de kat ’s nachts zichtbaar voor auto’s”, verduidelijkt Nora.

Ondertussen maakte het geëngageerd trio ongeveer twintig kattenkraagjes. Momenteel wordt een tweede lading genaaid. De bedoeling is de kleurrijke kraagjes aan twee euro te verkopen om uit de kosten te raken. “We zullen in alle klassen van onze school nog een presentatie geven over ons project”, zegt Nora. De drie klasgenootjes hopen dat het concept verder verspreid raakt in Zoersel en bij uitbreiding in heel Vlaanderen. “Dat zou dan toch heel wat tuinvogels kunnen redden”, besluit Marit.