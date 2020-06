Drie nieuwe arrestaties in dossier van home-invasion in Chinees wokrestaurant Toon Verheijen

22 juni 2020

11u23 2 Zoersel De speurders van de federale gerechtelijke politie Antwerpen hebben in samenwerking met de Nederlandse politie drie nieuwe verdachten opgepakt in het dossier van de brutale home-invasion enkele maanden geleden in Halle-Zoersel. Het gaat om twee mannen van Chinese afkomst en één man met de Nederlandse nationaliteit. Eerder werden ook al twee verdachten opgepakt in Antwerpen.

Het gezin dat het Chinese wokrestaurant in Halle-Zoersel uitbaat werd op 23 maart ’s nachts in de eigen woning overvallen door vijf gewapende en gemaskerde mannen. De ouders, een vriend die op bezoek was en de drie kinderen werden brutaal uit hun slaap gewekt. De drie volwassenen, allemaal tussen de 40 en 54 jaar, en de kinderen van 7, 10 en 13 jaar oud werden gekneveld en hun mond werd afgeplakt met plakband. Met messen en pistolen eisten de overvallers de inkomsten van het restaurant. De kinderen werden zelfs met de dood bedreigd en daders schuwden ook geen fysieke agressie naar de volwassenen toe. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met 4.000 euro.

Arrestaties

Vrij snel na de feiten konden de speurders van de FGP Antwerpen één verdachte opsporen dankzij de vluchtwagen en konden ook linken gelegd worden naar mogelijke andere verdachten. Begin mei werd een eerste verdachte (24) opgepakt in Deurne. Een tweede arrestatie – een man van 23 - volgde op 10 juni in Antwerpen. Beiden hebben de Chinese nationaliteit. “Het verdere onderzoek leidde de speurders naar Nederland”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “Eind vorige week werden er huiszoekingen gedaan in Oudewater, Almelo en Leiden. Op dat moment kon slechts één verdachte gearresteerd worden. Twee andere werden nog diezelfde dag opgepakt op de luchthaven van Schiphol.”

Uitlevering

De drie verdachten van 23, 26 en 29 jaar oud zullen op een later tijdstip door Nederland worden uitgeleverd. Het gaat om twee mannen met de Chinese nationaliteit, één heeft de Nederlandse nationaliteit.