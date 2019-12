Drie bevriende mama’s presenteren eigen Warmste Week: “Kortrijk naar hier brengen” Ewoud Meeusen

21 december 2019

20u51 0 Zoersel Niet alleen Kortrijk, maar ook Halle-Zoersel heeft dit jaar zijn eigen ‘Warmste Week’ met ‘Hallo MLM’. De drie Zoerselse vriendinnen Myriam, Leentje en Murielle (MLM) zetten voor het eerst eigenhandig een sfeervolle kerstmarkt met live-muziek op poten. De opbrengst gaat naar Sportpret vzw: “Niet elk kind krijgt dezelfde kansen als onze kinderen, en daar willen we iets aan doen”, vertelt Leentje.

Afgelopen zaterdagnamiddag en zaterdagavond kreeg de gezellige kerstsfeer iedereen warm in Halle-Zoersel. Achter jeugdhuis De Non greep ‘Hallo MLM’ plaats, een hartverwarmend initiatief van de drie vriendinnen Leentje, Myriam en Murielle: “Vele mensen willen wel iets doen voor de Warmste Week, maar geraken daarom niet altijd in Kortrijk. Vandaar zetten wij hier in ons eigen dorp een laagdrempelig samenzijn met live-muziek en kerstkraampjes op touw”, verduidelijkt Myriam.

Gezelligheid troef

De dames van ‘Hallo MLM’ slaagden erin het interieur van en de ruimte achter Jeugdhuis De Non om te toveren tot een volwaardige kerstmarkt. Lokale producten als honing, wijn, juwelen, kaarsen en ambachtelijk servies werden verkocht aan allerlei kraampjes. Bezoekers genoten ook met volle teugen van een hapje en een drankje. Uiteraard zou ‘Hallo MLM’ geen Warmste Week organiseren zonder een streepje muziek: “Onder meer een live violist, saxofonist en gitarist komen optreden. Als kers op de taart hebben we een a capella koor kunnen regelen”, glundert Myriam.

De sfeervolle liedjes werden af en toe onderbroken door gejuich wanneer een handelaar zijn gevulde spaarpotje binnenbracht: “We hebben die 3 à 4 weken rondgebracht bij de zelfstandigen in Zoersel. Daar konden klanten hun bijdrage voor onze Warmste Week leveren”, vertelt Leentje. Die spaarpotjes waren niet per toeval in voetbalvorm: “De opbrengst van ons evenement gaat rechtstreeks naar Sportpret vzw, een Zoerselse organisatie die sportieve activiteiten en kampen organiseert voor kansarme kinderen”, zegt Myriam.

Sportpret vzw

De goede doel-organisatie Sportpret is ‘MLM’ (Myriam, Leentje en Murielle) heel dankbaar voor het initiatief. De vzw werd in 2016 opgericht door de 23- jarige Zoerselaar Aïlan Iriks-Bicxk: “Toen ik voor een sociaal project in het middelbaar hulp ging bieden aan ‘Moeders voor moeders’ in Borgerhout, merkte ik vooral dat de kinderen weinig ervaring hadden met het concept ‘vrije tijd’. Als badmintontrainer ben ik dan begonnen met vzw Sportpret om de kansarme kinderen in Antwerpen sportdagen en -kampen aan te bieden.”

De organisatie zet in op sport en spel, maar ook op gezonde voeding. Sportpret vzw gaat actief ouders in armoede sensibiliseren om hun kinderen te laten deelnemen aan de sportactiviteiten, omdat die vaak buiten het reguliere vrijetijdsaanbod vallen. De formule heeft succes, want Sportpret vzw is ondertussen ook actief in Turnhout, Sint-Niklaas en Genk: “In februari 2020 willen we ook een werking in Brussel beginnen”, besluit Aïlan.

Ambitieus

Met vijf euro kan Sportpret vzw al een kind laten deelnemen aan een sportdag. Hoeveel kinderen dankzij MLM zullen kunnen sporten, is nog onduidelijk: “Maar iedere euro is een euro”, zegt Leentje.

Het is dan ook de eerste keer dat Leentje, Myriam en Murielle samen een grootschalige actie in het kader van de Warmste Week organiseren: “De organisatie was allemaal nogal last minute”, zeggen de dames. Volgend jaar willen ze het echter grootser aanpakken: “Dan zouden we in samenwerking met lokale radiozender ZOE FM drie dagen lang radio maken om de kerstmarkt hier op te vrolijken”, klinkt het.