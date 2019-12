Doorheen het ruigere, beschermde Zoerselbos: “Blikseminslag blies kruin populier tientallen meters weg” Ewoud Meeusen

27 december 2019

18u23 2 Zoersel Voor Zoerselaars en inwoners uit buurtgemeentes vormt de groene long van het Zoerselbos de ideale plaats om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Om burgers kennis te laten maken met die biodiversiteit, organiseren de Zoerselse natuurgidsen iedere eerste zondag van de maand een gratis natuurwandeling door bosgebied dat normaal niet toegankelijk is. In januari staat de tocht in het thema van bomen herkennen: “De zwam Judasoor kan je bijvoorbeeld linken aan een iep”, vertelt natuurgids Gert De Wolf (56).

Genieten van een lange boswandeling op zondagnamiddag is bij vele Vlamingen een gewoonte die deugd doet. Inwoners van de gemeente Zoersel zakken daarvoor traditiegetrouw af naar het Zoerselbos, een prachtig gebied met een grootte van 400 hectare. Maar wie graag eens een natuurbeleving in het Zoerselbos meemaakt, doet dat best onder begeleiding van een gediplomeerde gids. Iedere zondag organiseren de ‘vrienden van het Zoerselbos’ een gratis wandeltocht.

Op zondag 5 januari neemt natuurgids Gert De Wolf wandelaars mee op ontdekking. Waar de standaard wandeling op de paden blijft, gaat de natuurwandeling dwars doorheen bosgebied dat normaal gezien afgeschermd blijft voor burgers. Volgens Gert is het Zoerselbos een ware natuurparel: “Als je je ogen goed open houdt, ontdek je steeds iets nieuws.” De eerste zondagse wandeling van 2020 zoomt dieper in op de bomen in het Zoerselbos.

Samenhangende biodiversiteit

De natuurwandeling wil geen saaie les biologie, maar een educatieve wandeling zijn die interessant is voor iedere deelnemer. Tijdens de tocht zal Gert dan ook allerlei leerrijke weetjes vertellen. Daarbij wordt al snel duidelijk dat bomen niet op zich staan in het bos: “De eik is ecologisch belangrijk voor vierhonderd verschillende organismen. Aan de bladeren van de eik hechten zich bijvoorbeeld galappels waar wespen uit voortkomen”, legt Gert uit. Kleurrijke zwammen zorgen er dan weer voor dat de takken van dode bomen afgebroken worden: “Paddenstoelenliefhebbers die naar het Zoerselbos afzakken, komen vaak ogen te kort”, lacht Rhea Denissen (44), de voorzitster van ‘Vrienden van het Zoerselbos’.

Ook voor andere bosdieren zijn de bomen van levensbelang: “Voor de citroenvlinder is de sporkehout de enige boom die kan dienen als gastheer”, vertelt Gert. Verder heeft de ree nood aan dichte begroeiing: “Zeker de hulst, de enige groene inheemse loofboom in de winter, is een belangrijke schuilplaats”, vertelt Rhea Denissen (44). Ook andere zoogdieren als de marter, vos en bunzing voelen zich thuis in het Zoerselbos.

Enorme exemplaren

Tijdens de natuurwandeling van zondag 5 januari zal Gert de deelnemers leren hoe bomen van elkaar te onderscheiden zijn: “Op basis van de bladeren rond de boom, de schors, de kleur van de stam, mossen, de knoppen en de groeven kan je de ene van de andere boomsoort onderscheiden”, verklaart Gert. Dat is geen gemakkelijke opdracht, omdat het Zoerselbos naast de beuken en eiken ook allerlei andere boomsoorten als berken, zwarte elzen, iepen, zoete kers of exoten zoals de douglasspar, Amerikaanse eik of kerselaar telt. De wandeling passeert ook langs een aantal enorme exemplaren waarvan het bewonderen alleen al de moeite waard is. Zeker de zoete kers omwonden met klimop is een gigantische blikvanger.

Vat vol verhalen

Wie een zwarte els op het einde van de wandeling nog steeds niet kan onderscheiden van een eik, heeft hoe dan ook een heleboel verhalen meegepikt. Omdat een natuurgebied als het Zoerselbos constant onderhevig is aan verandering, valt er heel wat wetenswaardig te vertellen: “Deze populier zijn kruin werd volledig weg gebliksemd”, zegt Rhea. Met een cameraval konden de ‘Vrienden van het Zoerselbos’ al een boommarter op beeld vastleggen, en hoogstwaarschijnlijk zweeft er ook een jonge havik doorheen de bomen.

Naast natuurkundige weetjes, koppelt Gert ook terug naar de historische gebruikswaarde van de bomen: “De zwarte els is een uitzonderlijk waterbestendige boom, zeker als het hout onder water gebruikt wordt. De palen die in Amsterdam en Venetië gebruikt werden, waren dan ook van elzenhout”, legt de natuurgids uit. De sporkehout was vroeger dan weer uitzonderlijk bruikbaar voor het leger: “Het houtskool op basis van die boom was een bijzonder goede basis voor buskruit”, vertelt Gert.

De eerste begeleide natuurwandeling van ‘Vrienden van het Zoerselbos’ begint op zondag 5 januari om 14.00 uur aan het bezoekerscentrum van het Zoerselbos (Boshuisweg). De deelname is gratis.