DNA-onderzoek bevestigt: drie doodgebeten schapen waren werk van wolvin emz

31 januari 2020

10u59 4 Zoersel Tijdens de kerstperiode werd Zoersel opgeschrikt door drie doodgebeten schapen. Alle sporen wezen in de richting van een wolf. Dat werd vrijdag bevestigd door de resultaten van het DNA-onderzoek dat het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) uitvoerde. “De wolvin die in Zoersel passeerde, was afkomstig uit Duitsland. Waarschijnlijk gaat het om Noëlla”, zegt Koen Van Muylem, woordvoerder van het INBO.

De wolvin moet drie dagen lang in de regio van Zoersel verbleven hebben. Op zondagochtend 22 en maandagochtend 23 december trof hobbyist Dirk Bouwens in de Broekstraat telkens een dood schaap aan. Twee dagen nadien vond schapenhouder Bart De Breuker één van zijn schapen levenloos in zijn weide. In beide gevallen kwam het INBO langs om op een doodgebeten schaap DNA-stalen te nemen. Op vrijdag 31 januari werd de vermoedens bevestigd. “De schapen werden doodgebeten door een nieuwe wolvin die door Vlaanderen trok”, licht Van Muylem toe.

Vanuit Duitsland

Aan de hand van een DNA-onderzoek kon het INBO ook de oorsprong van de wolvin en haar route richting Vlaanderen vaststellen. “Uit een genetische ouderschapsanalyse bleek dat de ze afkomstig was uit een roedel uit Gohrischheide in het oosten van Duitsland, op ongeveer vijftig kilometer van de Duitse stad Dresden”, zegt Van Muylem. Uit die regio trok de wolvin richting het noorden. “Op basis van een DNA-spoor weten we dat ze op 15 november 2019 een schaap doodbeet in de noordwestelijke stad Bockhorn”, klinkt het verder.

De stad Bockhorn bevindt zich op ongeveer zeventig kilometer van de Duits-Nederlandse grens. “We wachten nog op analyses uit Nederland om haar route volledig te kunnen reconstrueren”, zegt Van Muylem. “De wolf moet sowieso door Nederland gepasseerd zijn”, zegt wolvenspecialist Jan Loos.

Lichtaart

Het eerste spoor van de nieuwe wolf in de Antwerpse Kempen, was een pootafdruk in Lichtaart. Die werd op zaterdag 21 december gevonden. “Het INBO bevestigde die na sporenonderzoek als van een wolf”, klinkt het. Nadien passeerde de wolvin effectief in Zoersel. Ze maakte daar haar laatste slachtoffer in de nacht van 24 op 25 december. De nacht daarop sloeg ze veertig kilometer verderop toe in Balen, aan de grens met Limburgse Leopoldsburg. “De route van de wolvin vanuit Duitsland via Nederland naar Limburg is het typische patroon”, zegt Van Muylem. Ook August kwam immers volgens die route naar Vlaanderen.

De wolvin begaf zich sinds eind december in het leefgebied van wolf August, die al sinds augustus 2018 in de regio van Leopoldsburg gevestigd is. Op 27 december legde wildcamera’s de wolvin, die de naam Noëlla kreeg, op beeld vast in het militair domein waar August verblijft. Op 6 januari werden voor het eerst sporen van beide wolven samen aangetroffen en op 9 januari werden ze samen op fotovallen waargenomen. “Met zeer grote waarschijnlijkheid is de wolvin die in Zoersel passeerde, dus de wolvin Noëlla, die zich nu samen met August in Limburg bevindt. Al is dat nog niet honderd procent zeker, omdat van Noëlla nog geen nieuw DNA-spoor is sinds ze in de buurt van August verblijft”, besluit Van Muylem.

Geen DNA-onderzoek nodig

Wolvenspecialist Jan Loos van Welkom Wolf beweerde aan de hand van de bijtwonden in de hals en pootafdrukken dat de doodgebeten schapen het werk van een wolf waren. Hij regeert dan ook tevreden op de uitslag van het DNA-onderzoek. “Ik ga niet beweren dat wij ons niet kunnen vergissen, maar blijkbaar zijn wij ondertussen met onze ervaring en ons buikgevoel in staat om het werk van een wolf te herkennen. Dit bewijst dat een ‘wolvenkill’ niet per se hoeft bewezen te worden met DNA-onderzoek, al is dat wel een goed hulpmiddel”, lacht Loos.

Wallaby

Voor Loos is de ontmoeting tussen Noëlla en August een opvallende gebeurtenis. “August nam in de nacht van 24 op 25 december in Balen een wallaby te grazen. Normaal komt hij daar nooit. Die nacht zat Noëlla nog in Zoersel, maar de nacht daarop trok zij ook naar Balen om een schaap dood te bijten. Ik geloof echt niet in toeval. Het is ongelofelijk hoe die wolven dat doen”, zegt Loos.

Volgens de wolvenspecialist is er zelfs sprake van twee vrouwelijke wolven in Limburg. “Al sinds het vroege voorjaar van 2019 heeft een solitaire wolvin zich gevestigd ten oosten van het leefgebied van August. En toch kiest hij voor het vrouwtje dat dan via de Antwerpse Kempen naar Limburg trok. Dat is straf”, besluit hij.