DJ Zenne (19) brengt eerste single uit bij platenmaatschappij die ook Tiësto en David Guetta al kon strikken: “Leerkrachten zeiden dat ik zonder school niets zou bereiken...” emz

19 september 2020

16u12 0 Zoersel Voor het nachtleven zijn het bittere tijden. Maar de jonge Senne Van Dijck (19) – beter bekend als DJ Zenne – uit Halle-Zoersel laat zich niet uit het lood slaan. Vrijdag bracht hij zijn eerste single genaamd ‘Desire’ uit. En dat bij een platenmaatschappij waar ook namen als David Guetta en Tiësto al nummers lanceerden. De schoolverlater geeft zo een antwoord op alle kritiek. “Leerkrachten zeiden dat ik zonder school niets zou bereiken, maar ik ben er sterker uitgekomen”, aldus DJ Zenne.

De Zoerselaar is alle lange tijd gepassioneerd door muziek. Op jonge leeftijd leerde hij gitaar en piano spelen. Toen hij kennismaakte met het uitgaansleven, wilde hij ook zélf achter de draaitafels staan. Door zijn muzikale achtergrond lukte het om op eigen houtje de kneepjes van het vak te leren. DJ Zenne was geboren. “De naam komt eigenlijk van de uitspraak ‘allez zenne’. Mijn vrienden noemen me ook Zenne”, licht hij toe.

Zijn carrière als dj in het genre ‘Electro Dance Music’ (EDM) begon in Café Briard in Schilde. Maar ondertussen heeft Senne als DJ Zenne een mooi palmares opgebouwd: van tentfuiven in de regio tot het Schotense dancefestival Globefest 2019 en Antwerpse nachtclubs.

Eigen ‘sound’ creëren

Al beperkt de fulltime dj zich niet tot het mixen van andermans nummers. Hij wil ook eigen muziek maken. “Dat is niet makkelijk. Je moet herkenbaarheid creëren in je ‘sound’. Maar mijn muzikale achtergrond helpt daar wel bij.”

En zijn nummer ‘Desire’ is daar het eerste resultaat van. Het heeft alle ingrediënten om een hit te worden: een catchy deuntje, opbouwende beats, inspirerende lyrics en een sexy mannenstem. De single maakte hij in samenwerking met producer SYRENS. “Tijdens het schrijven van het nummer zat hij vast en wist hij niet meer wat hij er verder mee kon doen. Ik geloofde in zijn project en heb hem ondersteund om er ook echt een single van te maken”, vertelt DJ Zenne. Door zijn online opgebouwd netwerk kon de dj de single uitbrengen bij platenmaatschappij 2-Dutch Music Group. Daar brachten ook wereldsterren als David Guetta en Tiësto hun muziek uit.

Erkenning in muziekindustrie

Ondanks het geslaagde project is het voor DJ Zenne niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Op 18-jarige leeftijd verliet hij het middelbaar onderwijs zonder diploma. “Ik kreeg heel veel kritiek van mensen in mijn omgeving. ‘Zo ga je niet kunnen leven’. Zelfs bij mijn ouders was er veel ongeloof. Van mijn hobby muziek zou ik nooit mijn beroep kunnen maken. Maar ik geloofde daar wél in. Ik heb er enorm veel werk, tijd en energie ingestoken. En nu krijg ik met mijn nummer erkenning en appreciatie uit de hele muziekindustrie. Ik bewijs het tegendeel aan al wie niet in mij geloofde.”

Voor DJ Zenne smaakt het naar meer. “Ik denk dat deze single zeker een opstap kan zijn naar grotere dingen in de toekomst. Momenteel ben ik nog met verschillende andere projecten bezig. Maar ik wil eerst afwachten wat ‘Desire’ teweeg brengt. In de eerste maand hoop ik toch wel op een 50.000 streams”, zegt hij.

Blijven draaien

Jammer genoeg zal hij niet meteen zijn nummer op grote fuiven of in clubs kunnen spelen. “Heel wat dj’s zijn niet actief nu. Het is natuurlijk veel moeilijker om uzelf te bewijzen. Niet kunnen draaien voor publiek is voor mij ook een dieptepunt. Dat zegt het nummer ook met de lyrics ‘The days have been brighter’. Maar je kan twee dingen doen: niets doen of alle moed oprapen en er iets van maken. Ik blijf draaien en muziek maken. En ik ga er alles aan doen om te groeien”, besluit DJ Zenne optimistisch.

De single ‘Desire’ van DJ Zenne en Syrens is te online te beluisteren op muziekkanalen als Spotify, iTunes en Apple Music.