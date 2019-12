Dit zijn de gevaarlijkste verkeerspunten in Schoten, Zoersel en Malle Ewoud Meeusen

10 december 2019

12u25 0 Zoersel Het Vlaamse Agentschap Wegen & Verkeer stelde een lijst op met de gevaarlijkste verkeerspunten in Vlaanderen. Daartoe behoren ook twee kruispunten in Schoten, de oprit voor de autostrade in Zoersel en een verkeerskruising in Malle.

Vorige week gaf het Agentschap Wegen & Verkeer een lijst vrij van de zwarte punten op de Vlaamse wegen. De rangschikking biedt een overzicht van de plaatsen waar tussen 2015 en 2017 de meeste ongevallen gebeurden. Een dodelijk ongeval woog daarbij zwaarder door dan een ongeval met een zwaar- of lichtgewond slachtoffer. Hoe hoger de score, hoe problematischer het verkeerspunt is. De top drie bestaat uit twee kruispunten in Aartselaar en één in Turnhout.

Ook het kruispunt tussen de Bredabaan, de Fortsteenweg en de Horstebaan in Schoten staat met een score van 21,5 op plaats 108 relatief hoog in de lijst. Daarnaast is ook de oprit van de E34 richting Antwerpen in Zoersel risicovol. Met een score van 21 staat de verbindingsweg op de 118de plek. In Malle is de kruising tussen de Antwerpsesteenweg, de Nijverheidsstraat en de Steenovenstraat het meest gevaarlijke kruispunt met een score van 18,5 en een 184ste plaats. Onderaan de lijst staat ook nog de kruising van de Botermelkbaan, de Brechtsebaan en de Elshoutbaan met een score van 15,7. Het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer zal op korte en lange termijn maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen.