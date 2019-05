Dissident stemgedrag van N-VA-schepen zorgt voor consternatie op gemeenteraad (en het tijdelijk afvoeren van het klimaatplan) Toon Verheijen

22 mei 2019

09u13 12 Zoersel Er lijkt een serieuze kink in de kabel te zitten binnen meerderheidspartij N-VA. Bij de stemming over het punt van het klimaatplan op de gemeenteraad bleek één schepen zich te hebben onthouden. Daardoor kwam het aantal stemmen op 13-13 waardoor het punt afgevoerd moest worden. De voltallige oppositie die tegen het klimaatplan in deze vorm is, had nochtans geopperd om het agendapunt nog uit te stellen om het klimaatplan nog te kunnen aanpassen. Volgens burgemeester Liesbeth Verstreken was dit absoluut niet afgesproken. “Ik was kwaad, maar we moeten praten om hier uit te komen.”

In de gemeenteraad van april kwam het klimaatplan van de gemeente al eens ter sprake, maar het werd toen door de meerderheid zelf van de agenda gehaald omdat er nog enkele aanpassingen moesten gebeuren. Dinsdagavond stond het dan opnieuw op de agenda. Vanuit de oppositiepartijen h-EERLIJK Zoersel, CD&V en Vlaams Belang kwamen er bakken van kritiek. Die vele vragen deed blijkbaar bij één N-VA-schepen toch twijfels rijzen of het plan nu wel direct moest goedgekeurd worden. Cindy Van Paesschen onthield zich. Gevolg: 13-13 en een staking der stemmen. Geen goedgekeurd klimaatplan dus.

“Onbegrijpelijk”

Bij de oppositie konden ze hun ogen en oren niet geloven dinsdagnacht. “Eigenlijk is dit een complete vernedering voor de meerderheid”, zegt Wouter Bollansée van Vlaams Belang. “Vooral omdat er vanuit de oppositie nog de hand werd gereikt om het plan uit te stellen en bij te sturen. Want het plan op zich stelt ook niet veel voor. Het zit vol fouten, we zien nergens een berekening van de kosten en heel concrete acties staan er ook niet in. Er zit ook ergens een tabel in met cijfers en doelstellingen. Globaal moet de CO2 met 40 procent dalen. Maar wat zie je als je de cijfers van de tabel bekijkt ? Ze hebben gewoon elke doelstelling op -40 procent gezet. Als je als student zoiets voorlegt als eindwerk, dan ben je gebuisd.”

In de touwen

Ook h-EERLIJK Zoersel en CD&V hadden zowat dezelfde punten van kritiek als Vlaams Belang. Katrien Schrijvers, een oude rot in de Zoerselse politiek, schrok zich dinsdagavond ook een hoedje. “We hadden nog voorgesteld om het desnoods op korte termijn uit te stellen om het bij te sturen of er alleszins over te debatteren. Want dit is een plan vol algemeenheden, geen financieel plaatje, géén actiepunten, veel inspanningen van de burgers tot zelfs geen vlees meer eten en te weinig inspanningen van de overheid zelf. Wij vragen ons zelf af vanwaar die haast komt. We begrijpen echt niet dat ze op onze uitnodiging niet zijn ingegaan. Hadden ze dat wel gedaan, dan hadden ze geen of toch veel minder gezichtsverlies geleden. Wij beschouwen dit echt niet als een overwinning hoor. Ons voorstel blijft zelfs gelden: nodig ons uit om er mee over te praten.”

De fractie van h-EERLIJK Zoersel heeft niets dan lof voor de dissidente schepen. “Schepen Cindy Van Paesschen (N-VA) vroeg net voor de stemming een schorsing van de gemeenteraad omdat ze het niet eens kon zijn met het klimaatplan zoals het nu voorlag, zeker na de eindeloze kritiek van de oppositie en de uitgestoken hand”, zeggen Jos Vekemans en Tom Sleeuwaert. “Niettemin werd het plan zoals het geagendeerd was toch ter stemming gebracht. Wat schepen Van Paesschen gedaan heeft, was de enige correcte houding. Het vraagt moed om jezelf in een dergelijk krappe meerderheid te onthouden, waardoor er een staking van stemming ontstaat en het punt dus verworpen wordt. We hopen dat het bestuur beseft dat er nog heel wat werk is aan het klimaatplan, maar we zijn vanuit onze partij erg gemotiveerd om hier mee onze schouders onder te zetten.”

Burgemeester

Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) is zwaar ontgoocheld. “Dit was absoluut niet op voorhand doorgepraat. Er waren andere dingen afgesproken. Het kwam voor mij als een absolute verrassing op de gemeenteraad”, zegt Verstreken. “We zullen nu moeten praten en bekijken hoe we hier mee omgaan. Zijn er wonden geslagen ? Dat durf ik nog niet zeggen. Ik was wel kwaad. Dat wil ik eerlijk toegeven. Voor ons als partij is dit ook geen mooi signaal. We komen zo niet als één blok naar buiten.” Liesbeth Verstreken wil zich niet uitspreken of er sancties volgen. “Ik weet niet of dat veel zou uithalen als er al sancties mogelijk zijn. Ik denk dat we vooral moeten proberen om de plooien glad te strijken."