DIO Zoersel bezorgt kansarme kinderen speelgoed Ewoud Meeusen

06 december 2019

13u36 0 Zoersel Sinterklaas is in het land, maar niet alle ouders hebben het breed genoeg om chocoladeventjes en speelgoed te kopen. DIO (Delen In Overvloed) lanceert een inzamelingsactie voor speelgoed om gezinnen met financiële moeilijkheden te steunen.

Een spiksplinternieuwe gameconsole of barbiepop is niet voor iedereen weggelegd. Eén op de tien gezinnen in Zoersel knokt om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. In het kader van de eindejaarsfeesten organiseren heel wat vrijwilligers een speelgoedfeest op 21 december. De organisatie mikt op ongeveer 50 deelnemende kindjes. DIO staat in Zoersel nog in kinderschoenen: “Toch is het heel duidelijk dat er vraag is naar een punt in Zoersel om weg te geven. Ik heb al vele aanvragen voor speelgoeddonatie gekregen”, zegt organisatrice Anne.

Kinderfeestje op poten

DIO Zoersel is niet aan zijn proefstuk toe. Dankzij verschillende vrijwilligers als de schepen voor OCMW Cindy Van Paesschen zet Zoersel op 7 december een feestje op touw voor een meisje dat haar vijfde verjaardag viert: “Haar alleenstaande mama had het budget niet voor een kinderfeestje. Door een oproep op sociale media is dan een zaal, grime en pannenkoeken geregeld voor de mama en haar dochtertje”, vertelt Anne. Volgens de initiatiefnemer worstelen verschillende gezinnen met de dure decembermaand: “Dankzij de Zoerselse solidariteit kunnen we die gezinnen helpen door in hun plaats voor cadeautjes te zorgen. Prachtig, toch?”, besluit Anne.

Wie ook wil deelnemen aan het speelgoedfeest van DIO, kan contact opnemen met OCMW Zoersel