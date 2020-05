Dinsdag opnieuw markt in Zoersel: eenrichtingsverkeer, één ingang en één uitgang emz

29 mei 2020

16u56 0 Zoersel De maandelijkse markt in Zoersel zal aanstaande dinsdag opnieuw mogen plaatsvinden. Om dat veilig te laten gebeuren, is er eenrichtingsverkeer van kracht. De kramen staan slechts aan één kant. Er is maar één ingang en één uitgang: zo kan het aantal bezoekers gemonitord worden.

De inwoners van de gemeente Zoersel hebben het in april en mei ten gevolge van de coronacrisis moeten stellen zonder markt op de Kerkstraat en de Voorne. Door de versoepeling van de maatregelen mogen de marktkramers op dinsdag 2 juni wel postvatten. Dat zullen er wel maar vijftig in plaats van zeventig zijn. De kramen zullen aan één kant van de weg staan om ervoor te zorgen dat iedereen in één richting loopt. De wandelrichtingen worden aangeduid en afgebakend met pijlen, nadars, linten en hekken. Om de fysieke afstand te garanderen, breidt de markt voor een deel uit naar de Langebaan.

Terugkeren langs fietspad

Er zal ook maar één ingang en één uitgang zijn. De ingang bevindt zich aan de kant van de kerk aan de hoek van de Pastorijstraat en de Kerkstraat. Daar moet iedereen zijn handen ontsmetten met een alcoholgel. Ook op de markt zelf zal voldoende ontsmettingsmiddel voorzien worden. Een mondmasker dragen is verplicht voor de marktkramers en aangeraden voor de marktgangers.

De uitgang is aan de andere kant aan het kruispunt van de Voorne met de Kortestraat. Verder zijn er geen toegangs- en uitgangswegen. Zo kan de gemeente het aantal marktgangers monitoren. De marktgangers kunnen bij het verlaten van de markt via het fietspad opnieuw naar het beginpunt wandelen. Een fietsenstalling is voorzien aan de Pastorij en de Kortestraat. Het doorgaand verkeer rijdt om via het traject van de Pastorijstraat, De Reiger, de Langebaan en de Jachthoornlaan.