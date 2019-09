Digitale schoolroutekaart toont je de veiligste weg van en naar school Toon Verheijen

01 september 2019

09u39 0 Zoersel Inwoners van Zoersel kunnen vanaf 1 september gebruik maken van een digitale schoolroutekaart. Met de kaart kan je de meest aanbevolen route uitstippelen om te voet of met de fiets naar school te gaan.

De routes duiden zeker niet altijd de kortste weg aan, maar ze gaan voor de meest veilige weg. Ze gaan namelijk zoveel mogelijk via fiets- en voetpaden, beveiligde kruispunten, alternatieve wegen en trage wegen. De digitale schoolroutekaart is het resultaat van de samenwerking tussen gemeente & ocmw Zoersel en het Route2School-team. Zij bevroegen – eind 2018 – leerlingen, (groot)ouders en leerkrach-ten van de zes Zoerselse scholen en de muziekschool om de mobiliteitsknelpunten in de gemeente te inventariseren. Ook middelbare scholieren konden hieraan meewerken. Zij konden namelijk ‘secundaire scholen buiten gemeente’ aanvinken en zo ook hun route – of alleszins het deel op Zoersels grondgebied – naar die secundaire scholen ingeven.

Het gebruik is redelijk eenvoudig: rood is onveilige route, oranje vraagt toch extra waakzaamheid en groen is een veilige route. “De kaart geeft ook de mobiliteitsknelpunten weer die door leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten werden ervaren. Het is geen verkeersdeskundige benadering, maar hoe de mensen die deelnamen de situaties zelf beleven. Aan de hand daarvan zal het gemeentebestuur de knel-punten stelselmatig beoordelen en trachten weg te werken of te verbeteren”, zegt schepen Marc De Cordt (Groen).

De kaart is te raadplegen via http://bit.ly/schoolroutekaart.