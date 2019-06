Dieter Coppens wil iedereen aan het ‘ploggen’ brengen Toon Verheijen

05 juni 2019

15u55 12 Zoersel TV-maker Dieter Coppens wordt het gezicht van de Vlaamse #PlogMee Challenge van gezondverstandig.be. De organisatie wil iedereen aanzetten tot ploggen. Dat is een combinatie tussen joggen/wandelen en opruimen van zwerfvuil.

De #PlogMee Challenge van Gezondverstandig.be vindt plaats van 24 tot 28 juni in héél Vlaanderen. Ploggen is een Zweeds fenomeen waarbij joggers en/of wandelaars zowel aan de conditie werken maar tegelijkertijd ook hun buurt zwerfvuilvrij willen houden. “We willen in de eerste plaats uiteraard het zwerfvuil dat overal rondslingert aanpakken”, zegt Michel Van den Bosch, zaakvoerder van Gezondverstandig.be. “Tegelijkertijd willen we de mensen door deze actie ook meer bewust maken van hun eigen gedrag. Door mee te doen aan #PlogMee beseffen ze hoeveel afval er in onze straten, bossen en parken ligt. Ze zullen dan hopelijk volgende keer wel twee keer nadenken voor ze zelf iets op de grond gooien.”

De term ploggen combineert de woorden ‘joggen’ en het Zweedse ‘plocka upp’, wat zoveel betekent als oprapen. “Joggend of wandelend afval opruimen is niet zo moelijk”, lacht Michel Van den Bosch. “Comfortabele loopkleren, een herbruikbare zak en de nodige motivatie is al voldoende. Het voordeel is ook dat je het tijdens het wandelen kunt doen. Je moet dus niet lopen.”

De #PlogMee Challenge vindt plaats van 24 tot 28 juni en legt geen verplichtingen op. Je kiest zelf op welke dagen je loopt, hoe ver je dit doet en hoeveel afval je opraapt. Iedereen kan zich registreren op www.plogmee.be. Je ontvangt dan een invulformulier waarop je je activiteit, je kilometers en je hoeveelheid afval kan bijhouden.