Diefstallen uit woning en tuinhuis Toon Verheijen

17 juli 2019

21u50 0

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in een wonin in het Jukschot in Zoersel. De dader of daders geraakten binnen via een achterdeur en doorzochten de woning. Ze gingen er aan de haal met enkele spullen. Diezelfde nacht was er ook een diefstal van een fiets uit een tuinhuis in de Kastanjeweg. Afgelopen werken werden e4 ook al werkmaterialen gestolen op een werf aan het Donker Woud.