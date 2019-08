Dief op heterdaad betrapt Toon Verheijen

07 augustus 2019

Een bewoner van de Nieuwedreef heeft in de nacht van maandag op dinsdag een dief betrapt. De bewoner werd wakker van het licht van een zaklamp en zag door het raam dat er een onbekende man in zijn wagen zat die op de oprit geparkeerd stond. De dief zag dat hij betrapt was en vluchtte weg in de richting van de Risschotlei. De politie kwam met verschillende interventieploegen ter plaatse en kon na een speuractie een verdachte arresteren.