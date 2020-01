Dichter-troubadour Peter Holvoet-Hanssen te gast op ‘Kasteel vol Poëzie’ emz

20 januari 2020

15u16 2 Zoersel De gemeente Zoersel pakt in het kader van de poëzieweek uit met ‘Kasteel vol Poëzie’. Daarbij is dichter Peter Holvoet-Hanssen een van de gidsen in een poëtische tocht doorheen het kasteel van het Hallehof.

Ook de gemeente Zoersel proeft van dichtwerk tijdens de poëzieweek. In samenwerking met de bibliotheken organiseert ze het evenement ‘Kasteel vol Poëzie’. Daarop heeft de gemeente verschillende auteurs kunnen strikken als gidsen. De hoofdvogel is daarbij troubadour Peter Holvoet-Hanssen, die tussen 2010 en 2012 Antwerps stadsdichter was. Eind december won hij met zijn dichtbundel ‘Blauwboek’ nog de Louis Paul Boonprijs. Maar ook lokaal talent Lore Mutsaers zal aanwezig zijn. Ze debuteerde deze zomer nog met ‘Verdwaald’, haar eerste roman die in Zoersel op heel veel belangstelling kon rekenen. Zij zullen vergezeld worden door Tim Van Hoof en Jeroen Matheï, twee woordkunstenaars brengen in hun performance postmodern dichtwerk. De poëtische voormiddag wordt besloten met een muzikale receptie.

‘Kasteel vol Poëzie’ vindt plaats op zondag 2 februari in het Kasteelpark Hallehof tussen 10 uur en 13.30 uur. De deelnamekostprijs bedraagt vijf euro. Tickets zijn verkrijgbaar via webshop.zoersel.be.