De Pier in Halle-Zoersel wordt eenrichtingsstraat: verdeeldheid over in welke richting emz

26 juni 2020

20u38 1 Zoersel De Zoerselse gemeenteraad besloot afgelopen dinsdag van De Pier in Halle een eenrichtingsstraat te maken. Dat kon op bijval rekenen van h-EERLIJK ZOERSEL, al heeft de oppositiepartij haar twijfels bij de keuze van de richting. Van Halle-Dorp naar de Sint-Martinusstraat is de enige toegestane rijrichting. “Dat is ongelukkig, want auto’s kunnen dan ook via De Pier niet richting Halle-Dorp”, zegt bestuurslid Seppe Carlier.

Uit een mobiliteitsstudie bleek dat de verkeerssituatie in Halle op verschillende locaties en niveaus verbeterd kan en moet worden. De doortocht voor voetgangers en fietsers is op sommige plekken niet veilig. Voor een structurele herinrichting is er bijkomend onderzoek nodig. Wel kan op korte termijn een parallel functioneel fietsnetwerk nuttig zijn ten noorden en ten zuiden van de doortocht.

Een werkgroep bestaande uit lokale politie, de fietsersbond, politieke fracties, verenigingen en inwoners bereiden een uitgewerkt voorstel voor. In januari 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen dat goed. Daarin stond ook dat in De Pier eenrichtingsverkeer zou worden ingevoerd voor verkeer met uitzondering van fietsers, bromfietsen en speedpedelecs. De enige toegelaten rijrichting is die komende van Halle-Dorp naar de Sint-Martinusstraat.

Moeilijk naar Halle-Dorp

Dat specifieke punt werd op de gemeenteraad van juni goedgekeurd. Dat is een goed iets volgens h-EERLIJK ZOERSEL. “Dat is nodig om het noordelijk en zuidelijk traject te verbinden. Kruisend autoverkeer kan vermeden worden in de smalle straat”, zegt bestuurslid Raymond Van den Branden.

De gekozen richting betekent echter dat auto’s komende van de Sint-Martinusstraat via De Pier niet meer naar Halle-Dorp kunnen. Dat heeft een moeilijke situatie tot gevolg, want in het begin van de Sint-Martinusstraat kunnen chauffeurs al jaren niet meer richting Halle-Dorp rijden. Wie vanuit de wijk naar de hoofdbaan wil rijden, moet ofwel via de Lindedreef ofwel via de Heideweg. Daardoor moet er een lange afstand over de parallelle noordelijke fietsverbinding rijden.

Een andere optie is de Krimveldweg. “Die optie is niet ideaal. De weg komt namelijk uit op enkele meters van de wegversmalling bij het binnenrijden van het dorp. Langs daar het verkeer van de wijk naar Halle-Dorp sturen, lijkt ons niet verstandig”, zegt fractieleider Tom Sleeuwaert. Daarom vroeg h-EERLIJK ZOERSEL het punt uit te stellen om alternatieven te zoeken. Maar daar werd geen gehoor aan gegeven.