De Kleine ‘Prinses’ van de Saint-Exupéry vliegt rond in Zoersels bos Ewoud Meeusen

06 december 2019

18u34 0 Zoersel Tussen 6 december en 6 januari daalt De Kleine Prinses neer in Zoersel. Aan de boskapel aan de Herentalsebaan vertelt Den Overkant in negentien uitgebeelde passages het sprookjesverhaal ‘De Kleine Prins’ van Antoine de Saint-Exupéry: “Maar dan in een licht aangepaste versie”, zegt hoofdorganisator Leo Van Rossum (62).

De gemeente Zoersel slaagt er ieder jaar in om een magische kerstsfeer in het dorpje te brengen. Ook het gehucht Einhoven speelt daarin een belangrijke rol. Daar passeert de Tractorrun, daar komt de Zoerselaar het kerstspel aanschouwen. Maar ook de kerstwandeling van Den Overkant op de Herentalsebaan steelt de show. Vorig jaar pakte de organisatie uit met een Trollenwandeling, dit jaar staat de tocht in thema van De Kleine Prinses. Op 6 december opende de wandeling officieel voor de bezoekers: “Al sinds januari ben ik bezig aan het vorm geven van het verhaal rond De Kleine Prinses”, lacht Leo.

De wandeling gaat van start aan de boskapel aan het einde van de Herentalsebaan. Vroeger stonden de beelden van dorpsfiguren als Jo Driesen, Louis Verheyen en de eerste vrouwelijke burgemeester van Zoersel Trien Van Hemeldonck nog in de kerststal aan Einhoven, maar die wordt sinds 2 jaar helemaal in gebruik genomen voor het kerstspel. Daarom besloot Leo zijn kerststal op te stellen aan de boskapel: “Hier wordt het verhaal van Jezus’ geboorte in de stal verteld, maar dat steken we in een Zoersels jasje.”

Een eigen kijk

Daarna leidt de wandeltocht verder naar een van de blikvangers: een geknutseld, fluo-oranje vliegtuigje. Daar staat De Kleine Prinses, die geland is in Zoersel: “Het verhaal is gebaseerd op het wereldberoemde dichtwerk van de Franse schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry ‘Le Petit Prince’. Maar omdat er in heel het verhaal geen meisjes, dames of vrouwen voorkomen, besloten we het te herdopen tot ‘De Kleine Prinses’”, vertelt Leo. Het verhaal start met de ontmoeting tussen een piloot en een klein meisje. Zij vertelt hoe ze afkomstig is van een klein sterretje in een ander universum.

Tijdens de wandeltocht passeren 19 geknutselde afbeeldingen van scènes uit het verhaal. De Kleine Prinses trekt in haar zoektocht naar nieuw gezelschap in plaats van de ijdele roos naar andere sterren. Daar treft ze allerlei karakters als de koning, de ijdeltuit en de dronkaard. Het sprookjesverhaal bevat heel wat types die in een straatje zonder einde verzeild zijn geraakt: “De zakenman telt alle andere sterren en koopt ze zelf. Daarna verkocht hij ze aan zichzelf met nog méér winst”, vertelt Leo gepassioneerd. Het verhaal is dus niet alleen voor kinderen, maar filosofeert ook over heel wat waardes als vriendschap, hebzucht en afscheid.

De Kleine Prinses beweegt zich van de ene ster naar de andere door allerlei vervoersmiddelen: op een vliegertje, met een driewieler, dankzij vlinders, door ballonnen... Dat was een toevoeging van het creatief gezelschap uit de Herentalsebaan: “Visueel is dat echt een meerwaarde voor de kinderen”, zegt Leo.

Werk van lange adem

Leo kon op veel hulp rekenen van andere leden van Den Overkant. Dat was ook nodig: “Ik ben begonnen met het verhaal meer dan twintig keer te lezen. Daarop volgde een selectie van de meest interessante scènes. Daarna ben ik begonnen met de hoofden van de types te kappen uit hout. Dirk Sips vervaardigde het vliegtuig aan het begin van de wandeling met oude vaten. In de kringloopwinkel hebben we veel kledij gevonden om de figuren aan te kleden. Het project heeft ons niet veel gekost.”

Praktisch

Wandeling “De Kleine Prinses” bevindt zich aan de boskapel aan de Herentalsebaan in Zoersel. Ze is gratis toegankelijk van 6 december 2019 tot 6 januari 2020. Van 15 tot 30 december vinden er geleide wandelingen van een uur plaats om 18u30 (uitgezonderd 21, 24 en 25 december). Groepen van ongeveer 15 personen kunnen ook op een ander moment een wandeling aanvragen via Leo Van Rossum (0494/30.47.80). Bij avondwandelingen dient u een zaklamp mee te brengen. Na afloop van geleide wandelingen is het mogelijk iets te blijven drinken.