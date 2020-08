De ideale staycation in Zoersel: ontdek de eigen gemeente met tien nieuwe wandelroutes emz

06 augustus 2020

17u49 2 Zoersel De gemeente Zoersel lanceert in samenwerking met Toerisme Zoersel deze zomer tien nieuwe wandelroutes. Die parels vormen de ideale leidraad voor een aangename ‘staycation’.

Ongetwijfeld is ‘staycation’ één van de woorden bij uitstek die de zomer van 2020 beschrijven. Dat heeft ook de gemeente Zoersel goed begrepen. Zo verscheen een nieuwe fietsroute langsheen de korte keten en leuke ontspanningsplekjes in eigen dorp. Daarnaast ontwikkelde Patrick Debaere van Toerisme Zoersel in samenwerking met gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA) vier fietstochten naar stadjes in de buurt: Herentals, Lier, Turnhout en Hoogstraten.

Langs horeca

En dat is nog niet alles. De vrijwilligers van Toerisme Zoersel en het Lindepaviljoen hebben er alles gedaan om tijdig toeren voor wandelfanaten te maken. Het resultaat: een bundeltje met tien nieuwe wandelroutes. Die starten of eindigen steevast in de buurt van één van de vele Zoerselse horecazaken. De cafés, restaurants en brasseries kunnen in een crisisperiode als deze dan ook alle steun gebruiken.

Inwoners van de gemeente Zoersel of toeristen kunnen de routes op het Lindepaviljoen gratis afhalen iedere zaterdag of zondag in augustus en iedere zondag in september tussen 13 en 17 uur. Wegens het beperkte aantal oplages is er één bundeltje per gezin voorzien. Ook de brochures van de fietsroutes zijn verkrijgbaar. Alle wandelroutes en fietsroutes zijn ook te downloaden via de website van Toerisme Zoersel.