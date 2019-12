De Bijl pakt uit met expositie ‘Abstracte Grond’ emz

26 december 2019

11u07 0 Zoersel In januari staat De Bijl in teken van de abstracte schilderkunst. Het cultuurcentrum toont werken van Jo Michiels, Gijs Coenen, Marc De Proost, Ellen Pil en Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir. De expositie ‘Abstracte Grond’ is een samenspel tussen heden, verleden en persoonlijke voorkeur.

Tussen 4 en 26 januari zal De Bijl omgetoverd worden in een groepstentoonstelling van abstracte kunst. De expositie laat zien wat vijf verschillende Vlaamse schilders die vaak experimenteren met het concept ruimte, in hun mars hebben. Daarnaast wilde het cultuurcentrum ook de link met het recente verleden benadrukken. Iedere deelnemende kunstenaar moest één werk kiezen uit de Collectie van de Provincie Antwerpen dat hen beroer of inspireert. Het resultaat is een reeks schilderwerken van vijf kunstenaars die werken in een hedendaagse context, maar tegelijkertijd ook enkele summiere linken naar het verleden en hun persoonlijke voorkeuren aanreiken.

De gratis tentoonstelling grijpt plaats in cultuurcentrum De Bijl (Dorp 1). Iedere zaterdag in januari geopend van 13.30 uur tot 18.00 uur, iedere zondag in januari geopend van 11.00 uur tot 18.00 uur.