Davidsfonds Zoersel daagt leerlingen vijfde en zesde leerjaar uit voor schrijfwedstrijd met ‘schatten’ als thema emz

25 september 2020

16u40 2 Zoersel Kinderen met een eindeloze verbeeldingskracht en een scherpe pen mogen zich verheugen: ook dit jaar daagt het Zoerselse Davidsfonds de basisschoolleerlingen van de derde graad uit voor de Junior Journalist-wedstrijd. Deze editie moeten de verhalen in teken van 'schatten' staan. De beste schrijvers krijgen een mooie prijs

En dat thema mag geïnterpreteerd worden in de ruime zin van het woord: van een schat op zolder of piraten die een schat zoeken tot schattige diertjes of een schat van een opa.

Tot 1 december

De wedstrijd gaat van start op donderdag 1 oktober. Verhalen kunnen ingeleverd worden tot zondag 1 december. Het verhaal moet minstens één A4 en mag maximaal twee A4's zijn. Het lettertype is Times New Roman, lettergrootte 12. Verhalen insturen gebeurt per mail via davidsfonds.zoersel.1@gmail.com of in één van de Zoerselse bibliotheken. Vermeld daarbij naam, adres, naam van je school en je klas, je thuistelefoonnummer en het e-mailadres van één van de ouders.

Finale

Een deskundige jury kiest de beste verhalen uit. De schrijvers daarvan krijgen een prijs. De uitreiking gaat - als de coronacrisis het toelaat - door in februari. De eindwinnaar mag het in de finale opnemen tegen de eindwinnaars van andere scholen uit Vlaanderen en Brussel.

Meer informatie via juniorjournalist.be of de lokale contactpersoon Johan Strubbe op het nummer 03 294 85 69 of johan_strubbe@hotmail.com.