Dante Duchateau (U13 KFC Halle) beleeft voetbalsprookje Eerste tornooi in bijzijn Duitse oma en meteen de held Kristof De Cnodder

03 juni 2019

Doelman Dante Duchateau schreef afgelopen weekend met de U13 van KFC Halle een ‘voetbalsprookje’. Onder de ogen van Dantes Duitse grootmoeder Barbara – die haar kleinzoon nooit eerder zag voetballen – wonnen Dante en zijn maats een tornooi in het Duitse Bremen. Extra speciaal: Dante stopte in de finale de beslissende penalty.

Het was wel het weekend voor Dante Duchateau. Met de U13 van KFC Halle beleefde Dante een topmoment in een voetbaltornooi in Bremen, in het noorden van Duitsland. Dat Halle deelnam aan een tornooi op 450 kilometer van huis was geen toeval. Bremen is immers de thuisbasis van Dantes grootmoeder Barbara Kootz (75).

“Voor mijn moeder – die al twintig jaar weduwe is – is het niet evident om naar België te komen”, zegt Dantes mama Miriam, die twaalf jaar geleden haar Belgische man naar Halle volgde. “Dantes trainer wist dat mijn moeder er van droomde om mijn zoon eens bezig te zien op een voetvalveld. Daarom zocht hij een internationaal tornooi in Bremen en schreef hij de ploeg in. Alle spelers gingen mee en ze maakten er iets heel moois van.”

‘Omi Bremen’ kwam met een stuk of 25 andere familieleden kijken naar de Deutsche Junioren Cup en dat heeft ze zich geen moment beklaagd. Dante groeide immers uit tot de held van het tornooi. Halle speelde de finale tegen het Duitse Koblenz en die werd beslist op strafschoppen. Dante pakte twee penalty’s, waardoor Halle de beker mee naar huis mocht nemen.

“Een onvergetelijk moment voor heel de familie”, glundert mama Miriam. “Van pure emotie werd er hier en daar een traantje weggepinkt. Dantes ploegmaats waren ook superblij voor hem. Voor de ploeg – die heel hard aan mekaar hangt - was dit het laatste tornooi van het seizoen. Het werd een afsluiter in stijl.”