Dans- en beweegvereniging kan beschut buitenlessen geven onder overdekte, vrijgemaakte fietsenstalling emz

25 september 2020

20u57 0 Zoersel Aan de overdekte fietsenstalling bij dans- en gymzaal De Zoest in Sint-Antionius neemt de gemeente eind september de fietsenstalling weg. Daar kan de conditieafdeling van de dans- en beweegvereniging Danco Movado beschut buiten lessen laten plaatsvinden. “Het biedt een oplossing voor een club die meedenkt aan de noden van vandaag”, aldus schepen voor Sport Olivier Rul (Open Vld).

Vooraleer het coronavirus uitbrak liet de Conditieafdeling van de vereniging haar lessen overdag doorgaan in De Zoest in Sint-Antonius Zoersel, ‘s avonds vormt de turnzaal van gemeenteschool De Kiekeboes het decor. Toen de coronacrisis aanving, besloot de club haar conditielessen buiten te laten doorgaan. Dat gaf voorlopig weinig problemen zolang er niet al te veel zon of neerslag was.

Nog genoeg fietsenstallingen

Wel was Danco Movado vragende partij om overkappingen te voorzien zodat buiten sporten ook bij minder goed weer mogelijk zou blijven. De gemeente ging mee in dat voorstel en ging een kijkje nemen aan de fietsenstallingen aan De Zoest. Voor de gemeente was het ook wel belangrijk om voldoende fietsenstallingen te blijven behouden. Op die site staan drie fietsenstallingen erg dichtbij elkaar. Aan de achterkant en de voorkant van De Zoest plus eentje aan het skatepark. De fietsenstalling aan de achterkant van De Zoest kan dus makkelijk vrijgemaakt worden om openluchtactiviteiten bij minder goed weer te laten doorgaan op een veilige manier, namelijk in open lucht. De weggenomen fietsenrekken zullen elders een nuttige plaats krijgen.

Testproject

Voor de club is dit een goede oplossing. “Het kans als test dienen voor een project dat volgend jaar op de planning staat: meer buitensportmogelijkheden aanbieden”, zegt Rul. Tegelijkertijd kunnen de vrijgemaakte overkappingen perfect dienst doen als ontmoetingsplek voor wandelaars, individuele sporters of verschillende verenigingen die droog willen praten, sporten...