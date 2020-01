Cyriel Verschaevelaan in Zoersel blijft bestaan: “We willen hem niet eren, wel de geschiedenis duiden” emz

30 januari 2020

14u01 0 Zoersel Afgelopen dinsdag besloot Puurs-Sint-Amands haar Cyriel Verschaevestraat van naam te veranderen. Zoersel houdt echter voet bij stuk. “Door de Cyriel Verschaevelaan te behouden, willen we hem niet eren, maar de geschiedenis duiden”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken. Daarom heeft het bestuur de straatnaambordjes vernieuwd. Er staat nu te lezen dat Verschaeve in 1946 wegens collaboratie ter dood veroordeeld werd. Voor CD&V en sp.a is dat niet voldoende: zij eisen een naamsverandering.

Het gemeentebestuur van Sint-Amands-Puurs heeft na jaren debatteren besloten de Cyriel Verschaevestraat in deelgemeente Breendonk van naam te veranderen. Zo treedt Puurs-Sint-Amands in de voetsporen van Lanaken en Kortrijk. Ook Kapelle-op-den-Bos (Vlaams-Brabant) overweegt een naamsverandering. Op die manier zouden Zoersel en het West-Vlaamse Alveringem, waar Verschaeve onderpastoor was, de enige Vlaamse gemeentes zijn waar de omstreden figuur nog voortleeft in een straatnaam.

De discussie rond de straatnaam is te wijten aan het controversiële verleden van Verschaeve, die geroemd werd om zijn literair talent. Als Vlaams-nationalistische priester was hij een activistisch collaborateur. Hij overtuigde namelijk heel wat jongeren om met de Duitsers te gaan vechten. “Historicus Bruno De Wever vergeleek Verschaeve met de haatpredikers die vandaag ronselen voor Syrië”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers.

Duiding geven

Het gemeentebestuur van Zoersel heeft een heel andere visie dan dat van Puurs-Sint-Amands. Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) wilde de nazi-collaborateur niet meer eren met een eigen straat.

Volgens Zoersels burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) dient de Cyriel Verschaevelaan niet om de nazi-collaborateur te eren. “We willen duidelijk maken dat het verleden niet uitgewist moet worden”, aldus Verstreken.

Met de straatnaam wil het gemeentebestuur de geschiedenis net duiden. Afgelopen woensdag liet ze dan ook nieuwe straatnaambordjes plaatsen, waardoor de Zoerselaar historische informatie over Cyriel Verschaeve krijgt. Zo staat er te lezen dat Cyriel Verschaeve een Vlaamse priester, schrijver en dichter was die tijdens de Eerste Wereldoorlog een activist was. De voorbijganger komt ook te weten dat Verschaeve tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde, waarvoor hij in 1946 ter dood veroordeeld was. “We willen het verhaal zo op een eerlijke manier vertellen”, zegt Verstreken.

Bewoners

Het besluit van het Zoersels gemeentebestuur staat vast. Ze zal niet zoals Puurs-Sint-Amands een bevraging bij de bewoners uitvoeren. Voor Vlaams Belang Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL zou de rol van de burgers echter een belangrijke rol moeten spelen in de vraag of de naamsverandering er ooit zou moeten komen. “We moeten vooral naar de huidige bewoners kijken of het hen stoort of volledig koud laat alvorens de straatnaam zou veranderen”, zegt Jos Van Dongen, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang.

Protest

Volgens CD&V Zoersel is de naamsverandering dringend aan de orde. “Wanneer we willen strijden tegen extremisme en radicalisering, moeten we ook geen ereplaats toekennen aan mensen die in hun tijd aanzetten tot geweld”, zegt Schryvers. Hoewel CD&V Zoersel zich bewust is van de praktische gevolgen die de wijziging zouden meebrengen, zet de oppositiepartij de naamsverandering van de Cyriel Verschaevelaan op de agenda van de gemeenteraad. “We willen expliciet laten beslissen dat de gemeente de bewoners zal bijstaan in de administratieve formaliteiten die bij de de verandering van de straatnaam komen kijken”, zegt fractieleider Roel Van Elsacker.

Ook sp.a Zoersel vindt dat de straatnaam moet veranderen. “Het is ongepast om Cyriel Verschaeve met een straatnaam te eren. We hebben toch genoeg Zoerselse schrijvers om de straat aan te wijden?”, zegt Els Opdebergh van sp.a Zoersel.