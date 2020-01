Cyriel Verschaevelaan blijft twistpunt: sp.a wil nieuwe naam, Vlaams Belang houdt rondvraag emz

31 januari 2020

15u24 0 Zoersel Het gemeentebestuur besloot deze week zijn Cyriel Verschaevelaan te behouden. Op vrijdagvoormiddag ontstond daarrond heel wat heisa. Terwijl sp.a Zoersel protesteerde met borden als ‘schandvlek in onze gemeente’, lanceerde Vlaams Belang Zoersel eigenhandig een rondvraag bij de buurtbewoners.

Afgelopen dinsdag besloot het gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands zijn Cyriel Verschaevestraat van naam te veranderen. Op die manier zijn Kapelle-op-den-Bos (Vlaams-Brabant), Alveringem (West-Vlaanderen) en Zoersel vandaag de enige gemeentes waar de nazi-collaborateur Cyriel Verschaeve voortleeft in een straatnaam. Het gemeentebestuur van Zoersel besliste zijn Cyriel Verschaevelaan te behouden, maar wel met nieuwe straatnaambordjes van historische duiding te voorzien. Dat viel niet in goede aarde bij oppositiepartij CD&V Zoersel, die de naamsverandering op de eerstvolgende gemeenteraad te agenderen.

Ideologische discussie

Ook sp.a Zoersel is niet te spreken over de beslissing van het gemeentebestuur. De lokale afdeling zakte op vrijdagvoormiddag met een kleine delegatie naar de Cyriel Verschaevelaan om te protesteren met zelfgemaakte borden. “Het is onbegrijpelijk dat het bestuur net na 75 jaar Auschwitz-Birkenau de Cyriel Verschaevelaan nog wil behouden. Haatpredikers verdienen geen straatnaam in onze gemeente. Laat ons deze schandvlek rechtzetten met een nieuwe straatnaam”, klinkt het bij sp.a Zoersel.

Ook Vlaams Belang Zoersel voerde vrijdagvoormiddag actie. Volgens de oppositiepartij is een consequente houding van groot belang tegenover straatnamen die verwijzen naar personen. “Ofwel wis je de geschiedenis uit, wat de facto onmogelijk, ofwel leren we eruit, en kaderen we de geschiedenis”, zegt Jos van Dongen, fractieleider van Vlaams Belang Zoersel.

De leden van de lokale afdeling willen aan de hand van een rondvraag vooral eerst de mening van de burgers horen alvorens ze een bepaald standpunt op de gemeenteraad verdedigen. “Wat met alle praktische bekommernissen en kosten?”, vraagt de partij zich af. “In Zoersel hebben politici eigenlijk belangrijkere dingen te doen”, klinkt het verder. “De bevraging naar de Cyriel Verschaevestraat in Breendonk in 2016 toonde immers dat 20 van de 22 burgers een naamsverandering ridicuul vond”, besluit fractieleider van Dongen.