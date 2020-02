Cultuurschepen schrijft brieven voor mensenrechten emz

28 februari 2020

13u07 1 Zoersel Afgelopen woensdag heeft de lokale vrouwenbeweging FERM in Halle-Zoersel meegewerkt aan de Afgelopen woensdag heeft de lokale vrouwenbeweging FERM in Halle-Zoersel meegewerkt aan de briefschrijfactie van Amnesty International . Ook cultuurschepen Michaël Heyvaert kwam in naam van N-VA Zoersel langs om op te komen voor mensenrechten door brieven te schrijven.

Op vrijdag 7 februari hield de mensenrechtenorganisatie Amnesty International de briefschrijfactie schrijf-ze-VRIJdag, waaraan 100.000 leerlingen deelnamen. Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart ondersteunde FERM Halle op woensdag 26 februari die actie. “Door deel te nemen wilden we de aandacht vestigen op het onrecht dat vrouwen internationaal aangedaan wordt. Omdat heel wat ‘gewetensgevangenen’ vrijgelaten worden na een schrijfactie, is iedere bijdrage belangrijk. Daarom willen ook wij ons steentje bijdragen”, zegt Inge Van Lievendael van FERM Halle.

Engagement

Ongeveer vijfentwintig bezoekers kwamen langs om brieven te schrijven. Die zullen bezorgd worden aan Amnesty International, om zo aandacht te vestigen op het onrecht dat vrouwen en ook mannen aangedaan wordt in landen als Turkije, Venezuela en Rwanda. Ook cultuurschepen Michaël Heyvaert nam namens N-VA Zoersel deel. “Het is een kleine moeite die veel kan opbrengen. Zo tonen we ook dat we ons in Zoersel samen willen inzetten en een engagement tonen voor de vrouwenrechten, maar vooral tegen het onrecht dat mensen wereldwijd wordt aangedaan”, zegt Heyvaert.