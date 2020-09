Cultuurraad stemt ‘Trapeziumstraat’ als nieuwe naam Cyriel Verschaevelaan, bestuur wenst vernoeming naar vrouw emz

22 september 2020

De Zoerselse cultuurraad brengt 'Trapeziumstraat' naar voren als vervanger van de omstreden Cyriel Verschaevelaan . Het college van burgemeester en schepenen vraagt echter dat te herbekijken, aangezien een grote meerderheid op de gemeenteraad voorstander was van een vernoeming naar een vrouw.

Aan het einde van 2019 laaide opnieuw het debat op rond straatnamen die verwijzen naar Cyriel Verschaeve. De discussie rond de straatnaam is te wijten aan het controversiële verleden van Verschaeve, die geroemd werd om zijn literair talent. Als Vlaams-nationalistische priester was hij in de Tweede Wereldoorlog een activistisch collaborateur. Hij overtuigde namelijk heel wat jongeren om met de Duitsers te gaan vechten. Verschillende gemeenten besloten een straatnaam verwijzend naar Verschaeve te schrappen.

Meer vrouw op straat

De gemeente Zoersel besloot in eerste instantie de ‘Cyriel Verschaevelaan’ op haar grondgebied te behouden om de geschiedenis te duiden en bleef zo over als één van de laatste gemeentes in Vlaanderen met een straatnaam refererend aan Verschaeve. Omdat velen het straatnaambordje volgens burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) als een eerbetoon bleef beschouwen, besloot de gemeente Zoersel daar een einde aan te maken met een naamswijziging.

Het voorstel werd goedgekeurd door een grote meerderheid van de gemeenteraad. Net als oppositiepartij CD&V Zoersel zijn de besturende partijen voorstander om de nieuwe straatnaam te vernoemen naar een vrouw in navolging van de actie ‘Meer vrouw op straat’ geïnitieerd door Radio 1-presentatrice Sofie Lemaire in het gelijknamig televisieprogramma op VRT.

Trapeziumvormig

De gemeente vroeg het advies van de cultuurraad. Over de nieuwe straatnaam werd op 16 september vergaderd. Daarop kwam onder meer de ‘Alice Nahonlaan’ ter sprake, verwijzend naar de Vlaamse schrijfster die regelmatig naar de Kempen kwam en ook Halle-Zoersel bezocht. Ook ‘Trien Van Hemeldoncklaan’ werd geopperd: Trien Van Hemeldonck werd in 1925 burgemeester van Zoersel en was zo de eerste vrouwelijke burgemeester van België.

Stan Meeussen, bestuurslid van Vlaams Belang, wilde echter afzien van een persoonsnaam en kiezen voor ‘Trapeziumstraat’. Die verwijst naar de meetkundige vorm van de straat op het stratenplan. Uiteindelijk haalde die optie het bij de stemming.

Toch een vrouwennaam?

Dat zal echter opnieuw besproken worden op de cultuurraad. “Het bestuur van Zoersel hecht veel belang aan het advies van de cultuurraad, maar vindt ook dat de lokale democratie correct haar rol moet kunnen spelen. De gemeenteraad had reeds een duidelijk voorkeur laten blijken voor een vrouwelijke naam. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om de cultuurfunctionaris de opdracht te geven de cultuurraad te verzoeken op haar eerstkomende vergadering alsnog te kiezen voor een vrouwelijke invulling van de nieuwe straatnaam. Die gaat door in november”, aldus cultuurschepen Michaël Heyvaert (N-VA).

“Het voornaamste argument om niet voor een vrouwennaam of een persoonsgebonden naam te kiezen, is om te vermijden dat later een naamswijziging nodig zal zijn, indien na jaren blijkt dat de betrokken persoon een duister verleden had, zoals dat bij Verschaeve het geval was. Mijns inziens zijn er echter meer dan genoeg vrouwen van wie we de geschiedenis al voldoende kennen en die we graag en met een gerust hart willen vermelden op onze straatborden”, besluit Heyvaert.