Cultuurhuis ‘De Bijl’ organiseert opnieuw kunstzinnig Wintersalon Ewoud Meeusen

21 november 2019

17u16 1 Zoersel Ook dit jaar geeft cultuurhuis ‘De Bijl’ verschillende Zoerselse kunstenaars de kans om zijn artistieke werken te tonen in het Wintersalon. Van zaterdag 30 november tot zondag 29 december worden de werken in het weekend tentoongesteld.

Heel december lang kan u in cultuurhuis ‘De Bijl’ ontdekken hoe creatief Zoersel is. Het Wintersalon is een multidisciplinair feest van recente kunstvormen die meer en meer ingeburgerd raken. De bezoeker kan kennis maken met werken van volgende Zoerselse kunstenaars in een waaier aan disciplines en stijlen uit Zoersel: Francine Bastaens, Simonne De Roy, Nina De Wachter, Cecile Deckers, Rosa D’Haene, Anne De Swert, Werner De Wree, Nini Geusens, Mia Gijbels, Dirk Gillis, Lucienne Laenen, Suzanne Lauwereins, Chris Martens, Yinthe Michielsen, Bert Prins, Annemie Roovers, Frank Rouwens, Viviane Van Geyt, Johan E.R. Vanhalst, Griet Van Looveren, Leo Van Rossum, Alexandra Vinck en Line Zielens.