Coronacrisis zet bouwprojecten op pauze emz

20 maart 2020

18u31 0 Zoersel Door de recente coronamaatregelen heeft de gemeente Zoersel verschillende werkzaamheden stilgelegd. Ook de onderhoudswerken aan de brug Rodendijk zullen voorlopig niet doorgaan.

De gemeente besloot de rioleringswerken in de wijk Sint-Martinus even stil te leggen. Daarnaast staan de werken aan de nieuwe technische dienst in de Achterstraat, het ontmoetingscentrum aan woonzorgcentrum De Buurt aan het Kermisplein en de werken in De Blokskens in Halle-Zoersel even op pauze. Het is nog niet duidelijk wanneer de werken zullen hervatten.

Brug Rodendijk

Ook het Agentschap voor Wegen en Verkeer besloot zijn plannen in Zoersel even uit te stellen. Normaal gezien zou de instantie onderhoudswerken uitvoeren aan de brug van de Rodendijk. Door de coronamaatregelen gaat die onderneming voorlopig niet door.