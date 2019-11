Containerpark tot 4 keer duurder: “Een waanzinnige belastingverhoging” Ewoud Meeusen

20 november 2019

21u56 0 Zoersel Het Zoersels gemeentebestuur besloot de prijzen voor het deponeren van verschillende afvalfracties op het recyclagepark te verhogen. De kostprijs voor zuiver steenpuin, hout- en groenafval wordt verviervoudigd. Dat werd besproken op 23 oktober 2019 op de Raad van Bestuur van IGEAN. De gemeenteraad keurde het voorstel met nipte meerderheid goed. De oppositiepartijen verzetten zich hevig: “Het gaat hier om een platte belastingverhoging!”

De Zoerselaar zal binnenkort meer moeten betalen op het containerpark. Die prijsaanpassingen, die gebeurden in samenspraak met IGEAN, werden doorgevoerd voor heel IGEAN Noord. Volgens de schepen van milieu en afvalbeleid Marc Decordt (GROEN) waren de kosten voor de gemeenten ondragelijk geworden: “In 2018 moest de gemeente nog 307.000 euro opleggen voor de afvalophaling. Zelfs als je de tarieven nu bekijkt, zal de gemeente nog steeds 230.000 euro moeten bijdragen. Winst zullen we er niet op halen.”

Onaanvaardbare prijsstijging

De oppositie ging niet akkoord met de prijsstijging. Vlaams Belang en H-EERLIJK Zoersel gaan wel akkoord met het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar niet als dat gaat om groen- en houtafval. Dat de Zoerselse inwoner hier in plaats van 0,01 euro plots 0,04 euro voor moet betalen, is voor H-EERLIJK Zoersel net als voor Vlaams Belang onaanvaardbaar: “De verschillen met de omliggende gemeenten worden heel groot. In Ranst, dat valt onder Igean Zuid, moet je niets betalen voor hout- of groenafval”, zegt Tom Sleeuwaert, fractieleider van H-EERLIJK Zoersel.

Ook CD & V is niet opgezet met de maatregel: “De kostprijs voor de afvalverwerking is voor de gemeente slechts met 15 procent gestegen. Elke prijsstijging daarboven is een platte belastingverhoging. Het optrekken van retributies voor steenpuin, groen- en houtafval met 300 procent is waanzinnig”, zegt Roel Van Elsacker, fractieleider van CD & V.