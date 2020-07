Cirkelconcerten afgeblazen: “Met spijt in het hart, maar als gemeente heb je een voorbeeldfunctie” emz

29 juli 2020

12u22 1 Zoersel De vier Cirkelconcerten in het park van Halle-Zoersel in augustus zijn afgelast vanwege het opflakkerende coronavirus. Dat heeft het gemeentebestuur dinsdagavond beslist. “We kunnen het niet riskeren”, aldus cultuurschepen Michaël Heyvaert (N-VA).

Eind juni kondigde de gemeente Zoersel aan dat er ondanks de coronacrisis een alternatief zomerprogramma zou komen. In de weide aan het park van Halle zouden er cirkels komen waar bubbels van vier à vijf personen plaats zouden kunnen nemen om te genieten van een muzikaal concert. De optredens gingen door op 7, 9, 14 en 22 augustus. Met maximaal 400 aanwezigen.

Onnodig risico

Sinds kort gaat het aantal besmettingen echter opnieuw de lucht in. Ook Zoersel zat van vrijdag tot dinsdag in de alarmfase met 5 nieuwe gevallen in de laatste 7 dagen. Woensdag is dat niet het geval, al blijft de coronadrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners nog steeds dichtbij met 4 gevallen in de voorbije week, wat zich vertaalt in 18 per 100.000 inwoners.

Al op 22 juli vroeg Wouter Bollansée van Vlaams Belang Zoersel zich af of de Cirkelconcerten wel op een veilige manier zouden kunnen doorgaan. Die stem klinkt na de bijkomende provinciale maatregelen extra luid bij de oppositie. “Wanneer de coronacijfers de verkeerde richting uitgaan, is het ieders verantwoordelijkheid om onnodige risico’s te vermijden”, klinkt het bij de partijen CD&V, h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang. Ze roepen de burgemeester dan ook op het evenement te annuleren.

Naar verstand luisteren

Die visie deelt het bestuur. Om de knoop effectief door te hakken heeft het college van burgemeester en schepenen gewacht op de provinciale maatregelen. Dinsdagavond viel dan de beslissing. “In mijn hart zou ik het willen laten doorgaan, maar mijn verstand zegt het niet te doen. En op dit moment moeten we naar ons verstand luisteren. Het is met spijt in het hart, maar als gemeente heb je een voorbeeldfunctie. Het zou ook maar met 200 man mogen zijn en dan nog eens met mondmaskers. Dan is de gezelligheid er al een beetje af”, zegt cultuurschepen Heyvaert.

Wie al een ticket heeft besteld voor deze concerten, wordt in de komende dagen persoonlijk op de hoogte gebracht om een regeling te treffen voor de terugbetaling van de tickets.