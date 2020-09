Circus Pepino strijkt neer op Sint-Antoniusplein in Zoersel emz

04 september 2020

14u00 3 Zoersel Dit weekend slaat circus Pepino haar circustent op aan het Sint-Antoniusplein in Zoersel. De shows met allerlei dieren, clowns, goochelaars en acrobaten zijn zaterdag, zondag, dinsdag en woensdag te bewonderen.

Waar Sint-Antonius vorig weekend nog kermis vierde, is het dit weekend tijd voor circuspret. Wie langs het grasveld aan het Sint-Antoniusplein achter de pastorie gepasseerd is, heeft ongetwijfeld de dromedaris, lama paarden en pony’s al zien staan. Het Frans-Italiaanse circus Pepino geeft in de tent aan het Sint-Antoniusplein vier shows van ongeveer anderhalf uur.

Die gebeuren met aandacht voor de coronamaatregelen. Toeschouwers wordt gevraagd voldoende afstand te houden en op hun plaats te blijven zitten, ook tijdens de korte pauze. Een mondmasker dragen vanaf 12 jaar is verplicht. Contactgegevens dienen achtergelaten te worden.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 5 september om 16 uur, zondag 6 september om 14 uur, dinsdag 8 september om 18 uur en woensdag 9 september om 14 uur aan het Sint-Antoniusplein in Zoersel. Tickets zijn aan de kassa te koop. Een plaatsje op de banken kost 10 euro, een plaats op een stoel kost 15 euro. Meer informatie via circuspepino@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0479/13.19.08.