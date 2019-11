Chiro Waks trekt de straat op voor 11.11.11-verkoop: “Het is belangrijk dat de jeugd zich ervan bewust is dat niet iedereen het even goed heeft” Ewoud Meeusen

10 november 2019

21u14 0 Zoersel Vandaag verzamelden de leden van de jeugdvereniging Chiro Waks zich aan het Kermisplein om zich in te zetten voor het goede doel. Ze namen deel aan de 11.11.11-actie die dit jaar ‘Changemakers’ in de kijker zet. De 806,5 euro opbrengst zal gebruikt worden om steun te bieden aan lokale mensen in ontwikkelingslanden die pleiten voor eerlijke handel en strijden tegen armoede: “Vele mensen zeggen me dat er ook in Vlaanderen armen zijn. Maar dat betekent niet dat we geen engagement moeten tonen voor mensen die zich verder van ons bed bevinden”, vertelt Bob Peeters (72) van het 11.11.11-comité in Zoersel.

Enthousiaste verkopers

Chiro Waks organiseert iedere zondag een spelnamiddag voor de Zoerselse jeugd. Maar deze zondag trokken de Chiroleden op pad voor het goede doel: “Het is ook onze taak om de kinderen bewust te maken van deze problematiek”, vertelt organisator en leidster Kato Keustermans (18). Een belangrijke taak, waarbij ook heel wat plezier komt kijken. De kinderen amuseren zich terwijl ze markeerstiften, chocoladerepen en wenskaarten verkopen: “Ik deed vorig jaar ook mee. Het is dan ook heel leuk”, vertelt Nolan Suply (9) enthousiast.

Organisatoren met een missie

De Chiroleden haalden met hun verkoop 806,5 euro op. Daarvoor is Monique De Temmerman (71) ontzettend dankbaar. Monique is samen met Hilde Filliers al 21 jaar geëngageerd om de Zoerselse verenigingen warm te maken voor de 11.11.11-verkoop: “Het is belangrijk dat de jeugd solidariteit toont. Met de 11.11.11-actie willen wij ook een zaadje planten in de geest van de jongeren voor toekomstig vrijwilligerswerk.”