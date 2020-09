CD&V Zoersel zet gemachtigde opzichters bij start van nieuw schooljaar in de bloemetjes emz

13u40 0 Zoersel Voor CD&V Zoersel is het een prioriteit dat scholieren veilig naar school kunnen. Daarom heeft de lokale partij bij de start van het schooljaar de gemachtigde opzichters letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. “Door hun aanwezigheid kunnen ouders met een geruster hart hun kinderen met de fiets of te voet naar school laten gaan”, aldus fractieleider Roel Van Elsacker.

De start van het schooljaar grijpt de partij aan om extra aandacht te vragen voor verkeersveiligheid in de schoolomgeving. “Vanaf 1 september worden de straten weer heel wat drukker, niet het minst omdat er weer heel wat kinderen en jongeren zich in het verkeer begeven. Velen van hen gaan daarenboven te voet of met de fiets naar school. Voor automobilisten is het dus heel belangrijk extra voorzichtig te zijn”, aldus Lander Van Steen, voorzitter van Jong CD&V Zoersel.

Figuurlijk schouderklopje

In een veilige verkeersomgeving spelen de gemachtigde opzichters volgens CD&V Zoersel een belangrijke rol. “Ze staan elke schooldag al heel vroeg paraat aan drukbezochte oversteekplaatsen om scholieren te voet of op de fiets veilig de straat te laten oversteken op weg naar de scholen in onze gemeente. Ze doen dat geheel vrijwillig: ‘s winters en ‘s zomers. Dat maatschappelijk engagement verdient echt wel een bloemetje. Dat doen we de eerste schooldag niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk”, aldus CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers.

De CD&V’ers voegden dinsdagmorgen daad bij het woord. Ze trokken van zebrapad naar zebrapad om alle gemachtigde opzichters in de drie deelgemeenten Halle, Zoersel en Sint-Antonius te bedanken met een bloemetje en een kaartje. Dat gebeurde coronaproof. “Een échte handdruk is er dit jaar niet bij, maar een figuurlijk schouderklopje des te meer!”