CD&V Zoersel wil dat gemeenteraad zich collectief verzet tegen betalende parking station Noorderkempen Ewoud Meeusen

12 december 2019

10u57 2 Zoersel CD&V Zoersel wil het betalend maken van de parking aan het station Noorderkempen in Brecht aankaarten op de gemeenteraad van december. De oppositiepartij vraagt collectief verzet: “Ook voor de Zoerselaars uit de drie deelgemeentes moet het station een aantrekkelijke opstapplaats blijven”, zegt voormalig burgemeester en huidig gemeenteraadslid Katrien Schryvers.

Dat de NMBS de parking aan treinstation Noorderkempen betalend zou maken, lokte ook heel wat ophef uit in Zoersel. CD&V wil dat het gemeentebestuur de nodige stappen zet om het vervoer met de trein een aantrekkelijk alternatief te laten zijn. Vanuit het station in Brecht trekken veel mensen uit de Kempen en Noorderkempen richting Antwerpen, Brussel of Nederland. Velen van hen komen met de wagen, omdat dit vaak aanzienlijk sneller is dan met de bus of de fiets: “Vanuit Sint-Antonius bijvoorbeeld rijdt een pendelaar 17 minuten tot aan het station. Met de fiets heeft hij dubbel zo lang nodig. Met de bus is hij minstens een uur onderweg én moet hij overstappen in Malle”, zegt fractieleider Roel Van Elsacker.

Volgens CD&V Zoersel druist een betalende parking in tegen het aanmoedigingsbeleid voor het gebruik maken van openbaar vervoer. Als het voorstel van collectief verzet een meerderheid haalt, zal de gemeente Zoersel er alles aan doen om de NMBS die beslissing te laten intrekken: “Daarnaast willen wij ook ijveren voor de uitbreiding van de parking en een vlotte busverbinding”, besluiten de fractieleden.