CD&V Zoersel stelt nieuwe polyvalente ruimte boven KFC Halle voor als dorpszaal emz

22 juli 2020

20u45 0 Zoersel h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V Zoersel roepen het gemeentebestuur uit te kijken naar potentiële alternatieve locaties voor een nieuwe dorpszaal in Halle-Zoersel. Concreet stelt CD&V Zoersel een polyvalente ruimte boven voetbalclub KFC Halle voor. Op die manier hopen de oppositiepartijen dat de gemeente niet van nul moet beginnen indien de Raad voor Vergunningsbetwistingen het voorstel voor de dorpszaal in de tuin van de Halse pastorie op vraag van OverHal vzw dan toch nietig verklaart. “Absurd, want na de afwijzing van de vraag tot schorsing voelen we ons net gesterkt in onze keuze”, reageert burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA).

Al sinds begin 2019 verzet de burgerbeweging OverHal zich tegen de bouw van een nieuwe dorpszaal in de pastorietuin van Halle-Zoersel. De Bestendige Deputatie verleende op 21 november 2019 echter een vergunning aan de gemeente. Daarom besloot het actiecomité naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen. Zowel een vraag tot schorsing als een vraag tot vernietiging werd aangevraagd. Wat de schorsing betrof, ving OverHal deze week bot.

Voorzitter Marc De Maeseneer liet echter weten dat de burgerbeweging de uitspraak over de nietigverklaring afwachten. Die zou er binnen enkele maanden komen. In tussentijd vragen h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V Zoersel alternatieven. Die eerste stelt voor de huidige parochiezaal te renoveren of om de optie van een nieuwbouw op de grond naast Villa Markey in overweging te nemen.

‘Wit konijn’

Hoewel CD&V Zoersel zelf aan de wieg stond van het idee om de nieuwe dorpszaal in de pastorietuin een plaats te geven, vraagt de oppositiepartij toch al na te denken over andere mogelijkheden. “We denken nog steeds dat dit een goed project is. Maar besturen is vooruitzien. Mocht de Raad voor Vergunningsbetwistingen het deputatiebesluit vernietigen, willen we niet dat er met een leeg blad begonnen wordt. Daarom willen we op z’n minst al een alternatief voorhanden hebben dat verder uitgewerkt kan worden.”

Zelf ziet CD&V in de uitbreiding van KFC Halle het ‘witte konijn’. “De komende jaren zal de infrastructuur van de voetbalclub uitgebreid moeten worden om meer kleedkamers en douches te kunnen inrichten. Dat is noodzakelijk vanwege het enorme succes van het damesvoetbal. Mogelijk kan boven deze extra ruimtes de kantine uitgebreid worden om zo een grote polyvalente zaal te creëren. Die zou dan in twee stukken verdeeld kunnen worden.”, zegt Paul Van Wesenbeeck, CD&V-gemeenteraadslid en voorzitter van KFC Halle.

Daarbij verwijst de oppositiepartij naar de samenwerking met voetbalclub KFC Eendracht Zoersel. Onder het bewind van CD&V kwam een paar jaar geleden een sportinfrastructuur met multifunctionele zaal tot stand. Het voorstel van CD&V kan rekenen op steun van Tom Sleeuwaert, fractieleider van h-EERLIJK Zoersel.

Geweer van schouder veranderd

Waarnemend burgemeester Danny Van de Velde reageert dat andere opties in acht genomen zijn. Op dat moment was KFC Halle volgens Van Wesenbeeck echter nog niet aan de orde. “Pas sinds één à twee jaar is er door de grote toevloed aan spelers nood aan uitbreiding. Omdat de bouw van de dorpszaal niet wilde vlotten, hebben we bij de besprekingen met het bestuur het idee opgevat om de optie om die hier te plaatsen, te laten uitzoeken. Uiteraard zijn er daarbij nog heel wat vragen, maar het is hoe dan ook de moeite om het te bekijken”, zegt hij.

Toch vindt Van de Velde het jammer dat nu net CD&V het voorstel lanceert. “Zelf waren ze voorstander van de dorpszaal in de tuin van de pastorie. Dat ze het geweer van schouder veranderen, vind ik ‘kazakkendraaierij’. Wat h-EERLIJK ZOERSEL en CD&V hier voorstellen, doen ze uit electorale redenen. Net als bij Villa Markey zou de dorpszaal op de site van KFC Halle niet in het dorpscentrum liggen, maar aan de rand. En het dorpsgebeuren moet naar mijn mening in het centrum plaatshebben. Maandag zullen we dit op het schepencollege verder bespreken”, vertelt hij.

Van de Velde blijft dan ook geloven in de dorpszaal in de tuin van de pastorie. Dat doet ook burgemeester Liesbeth Verstreken. “De vergunning is nog steeds overeind. Dat betekent dat er geen elementen zijn dat het niet gaat mogen”, repliceert ze.